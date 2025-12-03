گل‌ محمدی: خاک سالم ستون اصلی امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گلمحمدی صبح چهارشنبه در دهمین کاروان ترویج بهرهبرداری کشاورزی و ویژهبرنامه روز جهانی خاک با شعار «خاک سالم برای شهرهای سالم» بر اهمیت سه رکن اصلی تولید غذا یعنی بذر، خاک و آب تأکید کرد و گفت: خاک به عنوان پایه تولید غذا مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی با بیان ضرورت مشارکت همگانی برای حفاظت از خاک، افزود: مدیریت پسماند و جلوگیری از آلودگی خاک و آب، نقش کلیدی شهرداریها و دهیاریها در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مورد تأکید قرار داد.
گلمحمدی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته و نمونههای موفقی همچون چین، صیانت از اراضی مولد و توجه به کاربری صحیح زمین برای پایداری تولید غذا را از الزامات مهم کشور دانست.
وی همچنین امنیت غذایی را یکی از ستونهای اصلی امنیت ملی کشورها عنوان کرد و نقش خاک سالم در تقویت تابآوری غذایی کشور را پررنگ توصیف کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در پایان، از استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران مراکز تحقیقاتی و اداری برای همکاری و همراهی در اجرای کاروان ترویج بهرهوری و فرهنگسازی حفاظت از خاک قدردانی کرد.
نظر شما