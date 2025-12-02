قادری: حفاظت از خاک نیازمند یک عزم ملی و تلاش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قادری ظهر سه شنبه در دهمین کاروان ترویجی بهره‌وری کشاورزی ویژه روز جهانی خاک در محل تالار اندیشه تربت حیدریه با هشدار نسبت به پیامدهای تغییرات اقلیمی و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی اظهار کرد: فرسایش خاک در کشور به ۱۵.۵ تن در هر هکتار رسیده و این بحران، امنیت غذایی و منابع طبیعی را تهدید می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از خاک گفت: هدف دهمین کاروان ترویجی بهره‌وری کشاورزی، جریان‌سازی اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از منابع خاک است؛ چرا که آلودگی و تغییر کاربری اراضی تهدیدی جدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی خاک خاک‌های سالم برای شهرهای سالم، انتخاب شده است، افزود: خاک نقشی حیاتی در تولید محصولات کشاورزی، تنوع زیستی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و جذب کربن دارد.

قادری اضافه کرد: تغییرات اقلیمی که طی ۱۵۰ سال اخیر و پس از انقلاب صنعتی شدت گرفته، با مصرف روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و انتشار گازهای گلخانه‌ای، میانگین دمای زمین را بین ۱.۵ تا ۳ درجه افزایش داده و این تغییرات بیشترین آسیب را به خاک وارد کرده و فرسایش خاک در کشور به ۱۵.۵ تن در هر هکتار رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با اشاره به وضعیت شهرستان تربت‌حیدریه گفت: ز سال ۱۳۹۷ کانون فرسایش بادی در جنوب شهرستان و اطراف روستای الله‌آباد شناسایی و در ردیف اعتبارات ملی بیابان‌زدایی قرار گرفته است، در عین‌حال عملیات آبگیر هلالی در این منطقه انجام شده اما نیازمند هزینه‌های سنگین برای مقابله با ریزگردها است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اراضی شهرستان در حوزه منابع طبیعی قرار دارد، گفت: چرای بی‌رویه دام، که ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است، موجب تخریب پوشش گیاهی شده است.

قادری به راهکارهای کاهش آسیب به خاک اشاره کرد و افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی شامل؛ جلوگیری از شخم در اراضی شیب‌دار، حفظ بقایای گیاهی و تناوب زراعی، استفاده از کودهای ارگانیک و کاهش مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی که موجب مسمومیت خاک و محصولات می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت سه آزمایشگاه مجهز شهرستان برای تعیین میزان مصرف کود، گفت: آموزش و ارتقای سطح آگاهی کشاورزان به‌عنوان مهم‌ترین اقدام پایدار محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از خاک نیازمند یک عزم ملی و تلاش همگانی است؛ چرا که امنیت غذایی و آینده کشاورزی کشور به سلامت خاک وابسته است.