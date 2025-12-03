به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وی دولت و بخش خصوصی استان زنجان ضمن تبریک موفقیت اتاق بازرگانی زنجان در کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در مجموعه دادگستری نیز در کنار اتاق بازرگانی همواره پشتیبان و حامی واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

وی ابراز کرد: تلاش داریم از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای حل و انعکاس مشکلات استفاده کنیم و موانع حقوقی و قضائی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.

دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان با تاکید بر تمرکززدایی از برگزاری جلسات در مرکز استان و حضور در شهرستان‌ها و واحدهای تولیدی و اقدام نسبت به گره گشایی مشکلات خاطرنشان کرد: از ۱۰ واحد تولیدی بازدید کردیم و ۹۰ درصد مصوبات اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به استان هستیم، عنوان کرد: برنامه‌ریزی شده که از این سفر حسن استفاده برای حل چالش‌های واحدهای تولیدی انجام شود.

عباسی مشکل تأمین اجتماعی و تمدید بخشنامه ترخیص کالاهای مانده در گمرک را دو محور مهم استان در سفر رئیس قوه قضائیه برشمرد و گفت: پیشنهاد شده است که با دریافت تضمین‌های لازم، میزان کالاهای ترخیص شده افزایش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

وی یادآور شد: در ارتباط با پرونده‌های واحدهای اقتصادی فرمایش رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه باید میان فرد مفسد، خطاکار و زمین‌خورده فرق قائل شویم را سرلوحه کار خود قرار دادیم.