https://mehrnews.com/x39LNv ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ کد خبر 6676665 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ استقبال مادران و همسران شهدا از پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در هشتبندی هشتبندی- مادران و همسران شهدا در هشتبندی، از پیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس استقبال کردند. دریافت 31 MB کد خبر 6676665 کپی شد مطالب مرتبط وداع با شکوه مردم شاهرود با پیکر مطهر شهید گمنام در سوگ امالبنین(س) گسترش پیام انقلاب اسلامی در سطح جهان نشانهای از ماندگاری خط شهدا است نوذری: استقامت مادران و همسران شهدا ستون پیروزی ملت ایران است برچسبها هرمزگان هشتبندی تشییع شهدای گمنام
نظر شما