به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در مراسم تکریم و گرامیداشت مادران و همسران شهدای استان قزوین پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان اینکه شهادت یکی از زیباترین و نورانیترین مفاهیم در فرهنگ اسلامی است، اظهار کرد: رسیدن به مقام شهادت، اوج قله انسانیت بوده و شهید با تقدیم جان خود به والاترین مراتب معنوی دست مییابد.
وی با اشاره به اینکه شهادت از بزرگترین عطایای الهی به بندگان خاص خداوند است، افزود: بنا بر روایات، شهادت موجب نظر به وجه الهی میشود و مؤمنان باید آرزومند دستیابی به این مقام باشند.
وی تصریح کرد: دلسوزی برای شهدا بیمعناست، چرا که آنان به عزت و افتخاری عظیم رسیدهاند و آنچه موجب حسرت ماست، جایگاهی است که شهدا در آن قرار دارند.
نماینده ولیفقیه در استان نقش معنوی شهدا برای خانوادههایشان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: شهدا مایه سرافرازی مادران، همسران و بستگان خود در دنیا و سبب شفاعت آنان در آخرت هستند.
آیتالله مظفری همچنین با اشاره به اثرگذاری خون شهدا بر اقتدار نظام اسلامی بیان کرد: امروز اگر جمهوری اسلامی با سربلندی و اقتدار در عرصههای مختلف حضور دارد، به برکت خون پاک شهداست؛ چنانکه در نبرد ۱۲ روزه اخیر، ایران با اتکا به همین سرمایه معنوی در برابر چند کشور دارای فناوری پیشرفته هستهای با قدرت ایستاد.
وی گفت: گسترش پیام انقلاب اسلامی در سطح جهان نشانهای از ماندگاری خط شهدا است و امروز در اروپا و آمریکا مردمی دیده میشوند آرمان شهدا را سر میدهند.
امام جمعه قزوین در پایان تأکید کرد: شهدا جان خود را برای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی نثار کردند و مسیر حرکت جامعه بهسوی زمینهسازی ظهور امام زمان (عج) را هموار ساختند.
نظر شما