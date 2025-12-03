احداث باغ نوغان در محدوده بزرگراه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران درباره احداث باغ نوغان گفت: این طرح که با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران تدوین شده و با هدف ارتقای کیفیت بصری بزرگراه شهید چمران، احیای باغات تاریخی ده‌ونک و توسعه سبزراه‌ها، در راستای حفظ و احیای زیست بوم طبیعی و ایجاد فعالیت گردشگری سازگار با طبیعت طراحی گردیده است.

شهردار منطقه ۳ بیان داشت: طرح باغ نوغان در محدوده غربی ناحیه یک منطقه ۳ و در قلب بافت تاریخی ده‌ونک اجرا می‌شود و حدود یک کیلومتر طول و ۳.۵ هکتار مساحت دارد.

وی اظهار داشت: هدف اصلی این اکو پارک، احیای هویت تاریخی ده‌ونک، تقویت کارکردهای زیست‌محیطی و بازگرداندن فعالیت‌های سبز به محدوده است، طرح باغ نوغان ضمن حفظ هویت مستقل هر بخش، چشم‌اندازی یکپارچه و سازگار با سیمای بزرگراه شهید چمران ایجاد می‌کند و این مجموعه هم‌زمان دو نقش کلیدی دارد: ایجاد فضای جمعی برای ساکنان محلی و شکل‌دهی به منظر سبز و عناصر مفهومی در حاشیه بزرگراه شهید چمران.