آخرین تغییرات طرح ویژه چهارراه جهان کودک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران در مورد اجرای طرح زیرگذر چهارراه جهان کودک، اظهار کرد: در جلسات کمیته معابر با پلیس راهور، مباحث متعددی در این خصوص مطرح شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خط ۹ مترو از خیابان ملاصدرا به سمت میدان ونک و بزرگراه شهید حقانی حرکت می‌کند، آخرین تغییرات طرح به این شکل است که با توجه به تداخل بزرگراه شهید حقانی، میدان ونک، خیابان ملاصدرا و انتهای بزرگراه شهید چمران با مترو، زیرگذر به صورت دو طبقه اجرا شود تا هم بتوانیم ظرفیت تردد خودرو و هم واگن را در این طرح داشته باشیم.

شهردار منطقه ۳ تهران تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، بخش عمده‌ای از ترافیک پل‌های فجر، بزرگراه شهید مدرس، چهارراه جهان کودک، بزرگراه شهید حقانی و میدان ونک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موضوع دغدغه اصلی پلیس راهور و شهرداری تهران است و تمام تلاش‌ها بر این است که ترافیک این محدوده کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه تجهیز کارگاه خط ۹ مترو آغاز شده است، یادآور شد: عملیات اجرایی خط ۹ آغاز شده اما هنوز به منطقه سه نرسیده است. به نظر می‌رسد ورودی تونل این خط تا پایان امسال به منطقه برسد.