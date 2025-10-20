  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

آخرین تغییرات طرح ویژه چهارراه جهان کودک در تهران

آخرین تغییرات طرح ویژه چهارراه جهان کودک در تهران

شهردار منطقه ۳ تهران، آخرین تغییرات طرح زیرگذر چهارراه جهان کودک به دنبال اجرای خط ۹ مترو پایتخت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران در مورد اجرای طرح زیرگذر چهارراه جهان کودک، اظهار کرد: در جلسات کمیته معابر با پلیس راهور، مباحث متعددی در این خصوص مطرح شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خط ۹ مترو از خیابان ملاصدرا به سمت میدان ونک و بزرگراه شهید حقانی حرکت می‌کند، آخرین تغییرات طرح به این شکل است که با توجه به تداخل بزرگراه شهید حقانی، میدان ونک، خیابان ملاصدرا و انتهای بزرگراه شهید چمران با مترو، زیرگذر به صورت دو طبقه اجرا شود تا هم بتوانیم ظرفیت تردد خودرو و هم واگن را در این طرح داشته باشیم.

شهردار منطقه ۳ تهران تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، بخش عمده‌ای از ترافیک پل‌های فجر، بزرگراه شهید مدرس، چهارراه جهان کودک، بزرگراه شهید حقانی و میدان ونک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موضوع دغدغه اصلی پلیس راهور و شهرداری تهران است و تمام تلاش‌ها بر این است که ترافیک این محدوده کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه تجهیز کارگاه خط ۹ مترو آغاز شده است، یادآور شد: عملیات اجرایی خط ۹ آغاز شده اما هنوز به منطقه سه نرسیده است. به نظر می‌رسد ورودی تونل این خط تا پایان امسال به منطقه برسد.

کد خبر 6628053
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها