پژوهش دانشگاهی باید مسائل واقعی مردم را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منانرئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در آئین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان قم در سالن شهید احمدیروشن دانشگاه قم برگزار شد، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت پژوهش در کشور هنوز تأثیر ملموسی بر شاخصهای کلان ندارد، گفت: بخش زیادی از پژوهشها صرفاً در جهت تولید مقاله است و کمتر به مسائل واقعی مردم پرداخته میشود. این موضوع ناشی از سیاستگذاریهای نادرست نهادهای علمی و کمتوجهی نهادهای دولتی و حاکمیتی است.
منانرئیسی افزود: سرمایه اصلی کشور، نخبگان و اساتید دانشگاهی هستند. اگر کشور قرار است تحول پیدا کند، باید از مغز افزار این نخبگان استفاده شود؛ پژوهش باید مسئلهمحور باشد، مشکلات مردم را حل کند و به رفاه و توسعه اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به نمونههایی از مشکلات کشور مانند آلودگی هوا و ناکارآمدی برخی صنایع، اظهار داشت: هنوز ارتباط کافی بین دانشگاه، صنعت و دولت برقرار نشده است و اگر دانشگاهها وارد میدان نشوند، ظرفیت علمی کشور به درستی به کار گرفته نخواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس همچنین با انتقاد از تمرکز صرف بر کمیت مقالات و رتبهبندی دانشگاهها گفت: تولید مقالات به تنهایی کافی نیست؛ کیفیت مقالات و تأثیر آنها بر حل مسائل کشور باید مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش باید خدمت به مردم و ارتقای شرایط زندگی آنان باشد، نه صرفاً افزایش آمار علمی.
منانرئیسی در پایان از پژوهشگران و فناوران استان تقدیر کرد و تأکید نمود: دانشگاه و پژوهش تنها زمانی دوام و تأثیر واقعی خواهند داشت که به مصلحت و سود مردم منجر شوند؛ این همان چیزی است که ماندگاری و اثرگذاری دانشگاه را تضمین میکند.
