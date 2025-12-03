  1. استانها
۱۰ واحد صنفی متخلف در فلاورجان پلمب شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در عملیات مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح برخورد با صنوف متخلف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این راستا مأموران از ۴۳ واحد صنفی در سطح این شهرستان بازدید که ضمن تذکر واخذ تعهد به ۱۲ واحد صنفی، ۱۰ واحد صنفی مختلف نیز پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در پایان باتأکید بر اینکه طرح تشدید کنترل و نظارت بر صنوف به صورت مستمر در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

