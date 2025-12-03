اختلال در تامین غذا پیامدهای جدی برای جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عزیزی بعدازظهر چهارشنبه در کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی پایه و اساس امنیت ملی است؛ زیرا کمبود یا اختلال در تأمین غذا میتواند پیامدهای جدی برای جامعه به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تأمین نیازهای غذایی داخلی، افزود: خوشبختانه بخش عمده نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی برآورده میشود، هرچند در برخی حوزهها مانند تأمین روغن، هنوز چالشهایی وجود دارد که امیدواریم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، این مشکلات کاهش یابد.
عزیزی همچنین به تاریخچه انجمنهای علوم و صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: این انجمنها با مجوز وزارت علوم در سال ۱۳۶۴ تأسیس شدند و امسال چهلمین سال فعالیت خود را جشن میگیرند. انجمنهای علمی غذایی از اولین تشکلهای تخصصی پس از انقلاب هستند و طی دو دهه اخیر، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گستردهای در سطح ملی برگزار کردهاند. یکی از برنامههای کلیدی این انجمنها، برگزاری دورههای آموزشی سالانه است که به صورت چرخشی بین دانشگاهها و مراکز مختلف اجرا میشود.
وی ادامه داد: برگزاری این دورهها با هدایت و پشتیبانی دانشگاهها، فرصت مناسبی برای تقویت تعامل میان صنعت و دانشگاه فراهم میکند و موجب ارتقای مهارتهای عملی و تخصصی دانشجویان و فعالان صنعت میشود.
وی در پایان بر اهمیت حضور و مشارکت اعضا و دانشگاهها در نشستها و تبادلات علمی و صنعتی تأکید کرد و افزود: این تعاملات به توسعه علمی و صنعتی کشور کمک میکند و امید داریم فعالیتهای پژوهشی و صنعتی در سالهای آینده روزبهروز تقویت شود و شاهد پیشرفتهای بیشتری در حوزه علوم و صنایع غذایی باشیم.
تربیت نیروی انسانی متخصص در پیوند دانشگاه و صنعت
سودابه سلیمانی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص و نقش آن در توسعه صنایع غذایی، گفت: در واحد آیتالله آملی، سومین رویداد صدرا با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشجویان و محیطهای عملی و صنعتی برگزار شده است. این رویداد زمینه آشنایی دانشجویان با فرآیندهای واقعی صنعت، فرصتهای شغلی مرتبط و مهارتهای کاربردی را پیش از ورود به بازار کار فراهم میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت برای کاهش بیکاری فارغالتحصیلان افزود: دانشجویان با گذراندن دورههای کارآموزی و کارورزی در دوران تحصیل، مهارتهای عملی موردنیاز صنایع غذایی و کشاورزی را کسب میکنند. این فرآیند حلقهای مؤثر میان دانشگاه، صنعت و جامعه ایجاد میکند و مانع از ورود نیروی انسانی فاقد مهارت به بازار کار میشود.
سلیمانی با اشاره به نقش حیاتی حوزه صنایع غذایی در امنیت ملی کشورها تصریح کرد: بخش صنایع غذایی از مزرعه آغاز میشود؛ جایی که محصولات تولید و فرآوری میشوند. در کشورهای پیشرو مانند استرالیا و هلند، دانشجویان در محیطهای واقعی تولید، از مزارع تا کارخانجات، آموزش میبینند. در طرحهای پویشی دانشگاه نیز دانشجویان با همراهی استادان وارد عرصه عمل میشوند و برای حمایت مالی، کسری شهریه برای آنان لحاظ شده است.
وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، یک ضرورت راهبردی است. امنیت غذایی یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی محسوب میشود و توسعه پایدار این صنعت بدون نیروی انسانی آموزشدیده و کارآمد ممکن نیست.
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با ابراز رضایت از کیفیت برگزاری رویداد صدرا، تأکید کرد: ارتقای سطح آموزش، مهارتافزایی و ارتباط مؤثر با صنعت، مهمترین عوامل در توسعه علمی و اقتصادی کشور است و دانشگاه آزاد اسلامی بر تداوم این مسیر تأکید دارد.
