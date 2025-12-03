دریافت 53 MB
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۶

قائم پناه: مجلس قرار نیست وارد جزئیات کالابرگ شود

قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مجلس به کلیات کالابرگ ورود می کند قرار نیست وارد جزئیات شود.

