قائم پناه: مجلس قرار نیست وارد جزئیات کالابرگ شود قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مجلس به کلیات کالابرگ ورود می کند قرار نیست وارد جزئیات شود.
