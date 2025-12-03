به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز در جلسه هیئت دولت، موضوع آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروه ملی آلودگی هوا این موضوع را بررسی کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد این کارگروه مصوبات مورد نیاز را به تصویب برساند، تاکید کرد: سیاست برقی‌سازی وسایل نقلیه را دنبال می‌کنیم.

قائم‌پناه گفت: از ابتدای دولت تا الان به همراه کالا برگ اخیر که پرداخت شود، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار برای کالابرگ پرداخت شده تا برای اقشار آسیب‌پذیر کمک‌کننده باشد.

وی افزود: بارها و بارها، آقای دکتر پزشکیان بر دادن یارانه به اقشاری که درآمد کمتری دارند تأکید می‌کند. خوشبختانه از ابتدای پارسال، یعنی از اسفندماه که شروع کردیم؛ چهار مرحله تا الان کالابرگ‌ها شارژ شده تا مردم کالای مورد نیازشان را دریافت بکنند و این قدمی است در جهت کاهش تورم و کمک به اقشاری که آسیب‌پذیرند.

وی افزود: به نظر بنده مبلغ آن همان ۶۰۰ هزار تومان است البته آقای حیدری رقم دقیق آن را اعلام خواهند کرد البته بر اساس میزانی که اعتبار دارند باید کالابرگ پرداخت کند. در عین حال مجلس کلیات طرح کالا برگ را تصویب کرده است اما جزئیات بر اساس تفکیک قوا با دولت و بعید می‌دانم مجلس در این خصوص بخواهد مصوبه بدهد چون نوع کالا میزان کالا و زمان تحویل آن جز جزئیات اجرایی است.

پیگیر هستم که بازسازی استادیوم آزادی هرچه زودتر انجام شود

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بر اساس نظر کارشناسان تهران نیازمند حدود ۷ الی ۸۰۰۰ اتوبوس است، اظهار کرد: دولت به دنبال واردات واگن برای اکثر متروهاست تا بتوانیم حمل‌ونقل عمومی را افزایش بدهیم. شخصاً این پروژه را آقای دکتر پزشکیان دنبال می‌کند. ضمن اینکه شهردار تهران باید اولویت بگذارد برای اصلاح ترابری شهری و بتواند اتوبوس‌هایی که آلودگی کمتری ایجاد می‌کند فراهم کند و توسعه را اصلاح بکند، که لازم است شهرداری در این رابطه اقدام کند.

قائم پناه ادامه داد: شهرداری منابع مالی متعددی دارد و دارای چند همت بودجه است و می‌تواند تأمین نیاز اتوبوس‌ها را در اولویت قرار دهد. همانطور که تاکنون یک مقداری اتوبوس برقی وارد کرده است و می‌تواند آن را توسعه دهد تا بتواند به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند. باید گفت که شهرداری تهران هم درآمد زیاد دارد و هم دولت در مدیریت شهری دخالت نمی‌کند.

قائم پناه در خصوص برگزاری شهرآورد تهران در شهر اراک خاطرنشان کرد: پیگیر هستم که بازسازی استادیوم آزادی هرچه زودتر انجام شود در سفرهای استانی برای آن بودجه گذاشته بودیم و انشاالله در یکی دو هفته آینده بررسی می‌کنیم و باید بالاخره بازسازی استادیوم آزادی تمام شود و نمی‌شود ورزشگاه آزادی با این عظمت بیش از چند سال معطل بماند.

وی تاکید کرد: اگر شهرداری می‌تواند استادیوم بسازد، استقبال می‌کنیم و اگر وزارت ورزش نتوانست این کار را بکنند به دلیل آن است که اعتبار لازم را ندارد، اما اگر شهرداری بخواهد این کار را بکند آن را حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم هر چه زودتر بازسازی مجموعه ورزشی آزادی تمام شود و تأمین مالی شود چون برای آن مصوبه رئیس جمهور را داشتیم مربوط به سفر استانی سال قبل بود.