به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس فتای شهرستان جاسک آمده است؛

۱- برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها همواره مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در دستور کار پلیس بوده و اقدامات لازم به صورت مستمر اجرا شده است.

۲. با توجه به مطالبه عمومی و گزارش‌های مردمی از امروز طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها با جدیت بیشتری اجرا خواهد شد، گشت‌های انتظامی و کنترل میدانی در مناطق مختلف افزایش یافته و تمرکز ویژه بر رفتارهای حادثه‌ساز، مزاحمت‌آمیز و همچنین موتورسیکلت‌های فاقد پلاک خواهد بود.

موتورسوارانی که با دستکاری وسیله نقلیه موجب ایجاد صدای ناهنجار شده‌اند، موظفند موتورسیکلت خود را به حالت استاندارد بازگردانند و از خانواده‌های محترم نیز درخواست می‌شود در این موضوع مهم نظارت و همراهی لازم را داشته باشند.

۳. اقدام قهری همواره آخرین مرحله برخورد پلیس است و برای دستیابی به نتیجه پایدار و مؤثر، همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، همراهی خانواده‌ها و مشارکت عمومی شهروندان ضروری است.

۴. هدف این طرح محدودسازی نیست بلکه حفظ آرامش، امنیت و حقوق شهروندی همه مردم از جمله موتورسواران قانون‌مند است. تمامی برخوردها بر اساس قانون، عادلانه و بدون تبعیض انجام خواهد شد.

۵. در کنار برخورد قانونی تذکرات میدانی، اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های فرهنگ‌سازی نیز در دستور کار قرار دارد تا از بروز تخلفات پیشگیری شود.

۶. از موتورسواران قانون‌مند انتظار می‌رود با رعایت مقررات، الگوی همکاری و رفتار صحیح باشند تا فضای عمومی دچار سو برداشت نشود.

۷. همچنین در صورت لزوم با مراکزی که اقدام به نصب یا فروش اگزوزهای غیراستاندارد و تغییرات غیرقانونی موتورسیکلت‌ها می‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

۸. از شهروندان درخواست می‌شود با گزارش موارد مزاحمت، رفتارهای خطرساز یا نقاط حادثه‌خیز از طریق سامانه‌های رسمی ارتباط مردمی پلیس را در اجرای دقیق‌تر طرح یاری کنند.

پلیس تأمین امنیت، آرامش و نظم عمومی را وظیفه خود دانسته و همواره از همکاری و مشارکت مردم عزیز استقبال می‌کند.