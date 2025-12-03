  1. هنر
سعید ابوطالب با «وکیل مدافع» برمی‌گردد؛ شناسایی قاتل از میان بازیگران

«وکیل مدافع» عنوان رئالیتی شوی جدیدی است که سعید ابوطالب برای شبکه نمایش خانگی می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سهیل سحرگشا مجری طرح پروژه «وکیل مدافع» درباره این رئالیتی شو گفت: سعید ابوطالب پس از ۲ سال یک بازی نقش مخفی جدید برای نمایش از پلتفرم‌های داخلی می‌سازد؛ رئالیتی شوی جدیدی که به داستان‌های جنایی معروف جهانی می‌پردازد.

به گفته مجری طرح رئالیتی شو، «وکیل مدافع» با حضور بازیگران، وکلا و فعالان اجتماعی ساخته می‌شود و ابوطالب مثل «شب‌های مافیا» و «پدرخوانده» برای اولین بار ساختار جدیدی از رئالیتی‌شو را ارائه می‌دهد.

«وکیل مدافع» یک دادگاه واقعی برای شناختن بهترین وکلا و کارآگاهان است. دادگاهی با یک میلیارد تومان جایزه برای کسی که قاتل را از میان ۵ بازیگر متهم شناسایی کند.

عطیه موذن

