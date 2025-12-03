وداع با صدای ماندگار تعزیه گیلان؛ استاد دهقانی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد احمدعلی دهقانی، هنرمند برجسته و از نامداران هنر گیلان، پس از سالها فعالیت ارزشمند در حوزههای مختلف هنری، امروز چشم از جهان فرو بست.
دهقانی که از او بهعنوان یکی از ستونهای فرهنگ و هنر گیلان یاد میشود، در طول دههها فعالیت خود آثار ماندگاری را به یادگار گذاشت و تربیت نسل جوان هنر را نیز در کارنامه داشت.
وی به پاس سالها تلاش هنری، موفق به دریافت نشان درجهیک هنری شده بود.
خبر درگذشت این هنرمند نامآشنا با واکنش گسترده اهالی فرهنگ، هنرمندان و دوستداران هنر گیلان همراه شد و بسیاری از چهرههای فرهنگی در پیامهایی جداگانه، فقدان او را خسارتی بزرگ برای جامعه هنری استان توصیف کردند.
پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
متن پیام به شرح زیر است:
با اندوهی عمیق، درگذشت هنرمند پیشکسوت و یکی از چهرههای اثرگذار فرهنگ و هنر گیلان، استاد احمدعلی دهقانی، هنرمند برجسته و دارنده نشان درجهیک هنری را به جامعه هنری استان، شاگردان ایشان و خانواده محترم آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم.
استاد دهقانی، عمر پربرکت خویش را با سالها زحمت و تلاش خستگیناپذیر و با تعصب، اخلاص و عشق به هنر تعزیه در خدمت احیا، ترویج و گسترش هنر آئینی تعزیه و شبیهخوانی در گیلان گذراند؛ هنرمندی که با صدای نافذ و حضور مؤثرش، راوی ماندگار حماسه عاشورا و آینهدار شور حسینی بود.
بیشک فقدان این پیشکسوت ارزشمند، ضایعهای جبرانناپذیر برای تعزیه استان است.
از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.
