به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی درگذشت حاج سیدرضا بیضایی، استاد و پیشکسوت تعزیه‌خوانی استان را به دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت گفت.

حسین مسگرانی اظهار کرد: درگذشت استاد پیشکسوت و نام‌آشنای تعزیه ایران، زنده‌یاد سید بیضایی فخر تعزیه‌خوانی و از آخرین بازماندگان نسل کهن این هنر آئینی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

وی افزود: آن مرحوم با عمری اخلاص، مجاهدت و تعهد، نقش ماندگاری در صیانت و اعتلای تعزیه و نمایش‌های آئینی ایران به‌ویژه در نیشابور ایفا کرد و نام او برای همیشه در تاریخ هنر دینی این سرزمین باقی خواهد ماند.

سیدرضا بیضایی از بزرگان هنر تعزیه خوانی خراسان رضوی بود که چهارشنبه به علت بیماری در نیشابور درگذشت. او تمام عمر خود را صرف اجرای شبیه خوانی و تعزیه گردانی در نیشابور و سایر شهرهای استان کرد و هنر خویش را در سطح کشور عرضه نمود.