فتاحی: استان مرکزی صادرات تخم‌مرغ را بیش از ۳ برابر افزایش داد

اراک- مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادرات تخم‌مرغ خوراکی از این استان امسال با جهشی چشمگیر به بیش از سه برابر مدت مشابه سال گذشته رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی ظهر چهارشنبه در نشست سناد تنظیم بازار استان مرکزی گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۹۲ تن تخم‌مرغ خوراکی در قالب ۸۴ محموله با نظارت این اداره‌کل به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

محمد فتاحی افزود: در این بازه زمانی یک‌هزار و ۷۵۰ تن محصولات لبنی نیز در قالب ۷۸ محموله صادر شد که رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: صادرات آبزیان زینتی نیز با ارسال ۱۶۳ هزار قطعه در قالب ۲۱ محموله به بازارهای خارجی انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار کرد: همچنین ۲ هزار و ۱۰۵ تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب ۸۷ محموله صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

فتاحی گفت: در بخش آلایش مرغی نیز ۴۷۵ تن محصول در قالب ۲۶ محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

