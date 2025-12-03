میدان نفتی چنگوله در مسیر تولید ۶۰ هزار بشکه در روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت نفت، نشست آغازین فاز نخست توسعه میدان نفتی چنگوله، امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) پس از تنفیذ و ابلاغ شروع به کار قرارداد، با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت متن، نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و مدیران شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به‌عنوان سرمایه‌گذار و پیمانکار اصلی طرح در ساختمان مرکزی شرکت متن برگزار و مراحل و نحوه توسعه این میدان مشترک تشریح و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای موفق پروژه تأکید شد.

نوذر صالحی، عضو هیئت مدیره شرکت متن با اشاره به ضرورت چابک‌سازی روند اجرای پروژه، بر استفاده از درس‌آموخته‌های طرح‌های پیشین، تسریع در تعیین اعضای کمیته JMC، تدوین چارت سازمانی متناسب با بودجه تخصیصی، شفاف‌سازی نحوه تأمین جریان نقدینگی و حرکت بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب طرح تأکید کرد.

ابراهیم فلاح، مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله نیز گزارشی از وضع فعلی و آخرین اقدام‌های انجام‌شده ارائه داد.

وی با اشاره به موقعیت این میدان گفت: میدان نفتی چنگوله یکی از میدان‌های مشترک کشور در استان ایلام و در جنوب شرقی میدان نفتی آذر واقع شده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴.۲ میلیارد بشکه نفت درجا در این میدان وجود دارد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله افزود: تاکنون چهار حلقه چاه در این میدان حفاری شده که سه حلقه از آنها قابلیت تولید دارند. نفت این میدان با داشتن دو لایه مخزنی سروک بالا و سروک پایین، از نوع نفت ترش با درجه API 24 است.

فلاح در ادامه توضیح داد: بر اساس طرح توسعه میدان در فاز نخست، ۶۰ هزار بشکه نفت در روز با حفاری ۱۸ حلقه چاه تولیدی جدید، دو حلقه چاه توصیفی و دو حلقه چاه دفع پساب تولید خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق برنامه‌ها اظهار کرد: با تکمیل فعالیت‌های اجرایی از قبیل حفاری چاه‌ها، خطوط لوله، تأسیسات سرچاهی، احداث راه‌های دسترسی و احداث تأسیسات فرآورش مرکزی، در مرحله نخست فاز یک توسعه میدان، تولید آن به ۳۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید و در مرحله دوم فاز یک، تولید این میدان روزانه به ۶۰ هزار بشکه می‌رسد. همه تلاش ما این است که اهداف طرح مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب محقق شود.