به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت پس از حمله اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه که نشاندهنده محدودیتهای احتمالی عرضه است، افزایش یافت و توقف مذاکرات صلح، انتظارها برای توافق درباره بازگرداندن محمولههای نفت روسیه به بازارهای جهانی را تضعیف کرد، اگرچه عوامل بنیادی ضعیف افزایش قیمتها را محدود نگه داشت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۹ دقیقه بامداد روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۴۱ سنت یا ۰.۶۵ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۰۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۴۵ سنت یا ۰.۷۶ درصد افزایش، ۵۹ دلار و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
یک منبع اطلاعاتی نظامی اوکراین روز چهارشنبه (۱۲ آذر) اعلام کرد که این کشور به خط لوله نفت «دروژبا» در منطقه مرکزی «تامبوف» روسیه حمله کرده است؛ این پنجمین حمله به خط لولهای است که نفت را به مجارستان و اسلواکی انتقال میدهد.
مجری طرح خط لوله و شرکت نفت و گاز مجارستان پس از این حمله اعلام کرد که عرضه نفت با خط لوله بهطور عادی ادامه دارد.
شرکت مشاوره کپلر در گزارشی تحقیقاتی بیان کرد: حملههای پهپادی اوکراین علیه زیرساختهای پالایشی روسیه به مرحلهای پایدارتر و از نظر راهبردی هماهنگتر تبدیل شده است.
در این گزارش آمده است که حملهها اکنون پالایشگاهها را در چرخههای چندباره هدف قرار میدهند و هدف آنها جلوگیری از تثبیت داراییهای کلیدی است.
این گزارش تأکید کرد توان پالایش نفت روسیه در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر به روزانه ۵ میلیون بشکه رسیده است که نسبت به سال گذشته میلادی ۳۳۵ هزار بشکه در روز کاهش نشان میدهد و بیشترین آسیب به تولید بنزین وارد شده و تولید گازوئیل را هم بهطور قابل توجهی تضعیف کرده است.
توقف پیشرفت در طرح صلح مسکو و کییف هم از قیمتها حمایت کرد، این اتفاق پس از آن رخ داد که نمایندگان دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از مذاکرات صلح با کرملین بدون پیشرفتی خاصی درباره پایان تنشها خارج شدند.
ترامپ بیان کرد که مشخص نیست اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد.
واندانا هاری، بنیانگذار شرکت تحلیل بازار نفت واندا اینسایتس (Vanda Insights) گفت، در حالی که تلاشهای صلح اوکراین به سختی ادامه دارد، نفت خام احتمالاً در محدودهای اندک گیر میکند.
وی افزود، پیشتر انتظارها برای پایان تنشها قیمتها را کاهش داده بود، زیرا معاملهگران پیشبینی میکردند توافق شامل پایان تحریمها علیه مسکو و بازگشت نفت روسیه به بازار جهانی باشد.
مؤسسه رتبهبندی فیچ (Fitch) روز پنجشنبه برآوردهای خود را درباره قیمت نفت برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی کاهش داد تا بازتابدهنده مازاد عرضه در بازار و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا باشد.
نظر شما