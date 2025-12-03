به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین داوود هاشم پور شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای کوی امام بندر کیاشهر با اشاره به اینکه طرح و برنامه الهی از سوی خداوند متعال تعیین شده است، اظهار کرد: طرح و برنامه الهی را خداوند متعال تعیین کرده است و رسالت پیامبر اکرم (ص) بر محور هدایت و دین حق شکل گرفت تا اسلام جهانی شود.
کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه شیطان با تمام جنود خود مانع پیشرفت خواهد شد، افزود: خداوند به پیامبر و امت فرمان استقامت داده است.
وی گفت: همه انبیا در جبهه توحید سربازان رسولالله هستند و شاگردان مکتب او به شمار میروند.
حجت الاسلام هاشم پور با اشاره به آیه ۶۲ سوره انفال «وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ» گفت: ارزش مؤمن به میزان درگیری او با طرح جهادی و ولایتمداری سنجیده میشود، نه صرفاً به عبادات فردی.
وی با بیان اینکه مؤمن مجاهد اهل ولایت بدون حضور در میدان نمیتواند کار را پیش ببرد، تصریح کرد: نماز شب و سجده ارزشمندند، اما ملاک اصلی ایمان، عمل و اراده قلبی در کنار امام حق و ایستادگی در برابر طاغوت است.
جمهوری اسلامی پناهگاه مؤمنان است
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی پناهگاه مؤمنان است، گفت: جسم در جمهوری اسلامی است و این نظام پناهگاه است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که مسأله فلسطین کلید رمزآلود فرج است، افزود: جمهوری اسلامی امانت الهی است که باید پاسداری شود
مادران شهدا بنیانگذاران ادبیات ایثار هستند
حجتالاسلام هاشم پور با گرامیداشت وفات حضرت امالبنین (س) تکریم مادران شهدا با بیان اینکه مادران شهدا ادبیات شهید را با تربیت ویژهای تشکیل دادند، اظهار کرد: مادران شهدا با تربیت خاص خود، فرهنگ شهادت را در جامعه نهادینه ساختند.
وی با اشاره به اینکه مادران شهدا بنیانگذاران ادبیات ایثار هستند، افزود: مادران شهدا با نقش بیبدیل در پاسداری از امانت الهی جمهوری اسلامی، همواره باید مورد تکریم قرار گیرد.
