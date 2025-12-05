هند از نصب اجباری اپ ایمنی سایبری روی موبایل صرف نظر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از واکنش منفی اپل، سامسونگ و رهبران اپوزیسیون هند، دولت نارندا مودی نخست وزیر این کشور در بیانیهای اعلام کرد تصمیم گرفته نصب پیشفرض اپ مذکور را برای تولیدکنندگان تلفن همراه اجباری نکند.
البته این اپلیکیشن هنوز به صورت دانلود داوطلبانه در دسترس است.
وزارت ارتباطات هند، این تغییر رویه را نتیجه پذیرش داوطلبانه گسترده این اپ اعلام کرد. این کشور اعلام کرد ۱۴ میلیون کاربر (حدود یک درصد از جمعیت کشور) اپلیکیشن مذکور را دانلود کردهاند. در بیانیه وزارت ارتباطات هند آمده است: تعداد کاربران به سرعت در حال افزایش است و هدف از صدور مجوز نصب پیشفرض اپ تسریع این فرآیند و در دسترس قرار دادن آسان آن برای شهروندان کماطلاعتر بوده است.
این کشور پیش از این به سازندگان گوشیهای هوشمند ۹۰ روز فرصت داده بود اپ Sanchar Saathi را به طور پیش فرض روی تمام گوشیهای جدید نصب کنند.شرکتهای فناوری همچنین موظف بودند که آن را از طریق بهروزرسانیهای نرمافزاری در دستگاههای قبلاً عرضه شده خود ارائه دهند.
هند ادعا میکند این برنامه صرفاً برای اهداف امنیت سایبری ارائه شده است. این برنامه شامل ابزارهایی است که به کاربران امکان میدهد دستگاههای گمشده یا سرقت شده را گزارش و قفل کنند. اما حامیان حریم خصوصی هشدار دادند ممکن است اپ به عنوان یک راه مخفی دولتی برای نظارت گسترده مورد استفاده قرار گیرد
طبق گزارش بیبیسی، سیاست حفظ حریم خصوصی این برنامه به آن اجازه میدهد تا تماسها را برقرار و مدیریت و پیام ارسال کند. این اپ میتواند به تاریخچه تماسها و پیامها، فایلها، عکسها و دوربین دسترسی داشته باشد.
همچنین رویترز در گزارشی اعلام کرده بود اپل از دستور دولت هند پیروی نخواهد کرد و دلیل آن را نگرانیهای ایمنی و حریم خصوصی ذکر کرد. سامسونگ نیز از این روند پیروی کرد.
