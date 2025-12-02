به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، به نظر میرسد این اقدام به تنشی با اپل که معمولاً چنین دستورالعملهایی را نمیپسندد، منجر میشود.
هندوستان یکی از بزرگترین بازارهای موبایل جهان است و ۱.۲ میلیارد کاربر دارد. آمار دولتی این کشور نشان میدهد اپ مذکور که در ژانویه راه اندازی شده به یافتن بیش از ۷۰۰ هزار موبایل گمشده از جمله ۵۰ هزار دستگاه فقط در ماه اکتبر کمک کرده است.
اپل که قبلاً درباره توسعه یک اپل موبایل آنتی اسپم دولتی با رگولاتور ارتباطات مجادله داشت، در کنار شرکتهایی مانند سامسونگ، ویوو، اوپو و شیائومی ملزم به پیروی از دستور جدید هستند. در این دستور به تاریخ ۲۸ نوامبر (جمعه) به تمام شرکتهای بزرگ سازنده موبایل ۹۰ روز مهلت داشته شده تا تضمین کنند اپ Sanchar Saathi روی تمام دستگاههای جدید به طور پیشر فرض نصب شده و کاربر نمیتواند آن را غیرفعال کند.
طبق این دستور تولید کنندگان باید اپ مذکور را از طریق آپدیت نرم افزاری برای دستگاههایی که هم اکنون در بازار عرضه شده اند، ارائه کند.
دولت در دستور خود اعلام کرده این برنامه برای مبارزه با خطر جدی امنیت سایبری ارتباطات از شمارههای IMEI تکراری یا جعلی که امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده از شبکه را فراهم میکنند، ضروری است. IMEI یا شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل، یک شماره ۱۴ تا ۱۷ رقمی منحصر به فرد برای هر گوشی است که معمولاً برای قطع دسترسی تلفنهای سرقت شده به شبکه استفاده میشود.
این نرم افزار دولتی به کاربران امکان میدهد تماسهای مشکوک را گزارش دهند، IMEI ها را تأیید کنند و دستگاههای دزدیده شده را از طریق یک رجیستری مرکزی مسدود کنند. این برنامه با بیش از پنج میلیون دانلود از زمان راهاندازی، به مسدود کردن بیش از ۳.۷ میلیون تلفن همراه دزدیده شده یا گم شده کمک کرده است.
دولت هند اعلام کرده این برنامه به جلوگیری از تهدیدات سایبری کمک میکند و به ردیابی و مسدود کردن تلفنهای گم شده یا دزدیده شده کمک میکند و به پلیس در ردیابی دستگاهها کمک و از ورود کالاهای تقلبی به بازار سیاه نیز جلوگیری میکند.
