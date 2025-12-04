حجت الاسلام اجاق نژاد: اعتاب مقدس محور امیدآفرینی امت اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید اکبر اجاق‌نژاد در اجلاس تولیت‌های آستان‌های مقدس ایران، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، زیارت را سنتی ریشه‌دار دانست و گفت: این امر بر مبنای توحید، ولایت و الگوگیری از اولیای الهی شکل گرفته و همواره نقشی بنیادین در ایجاد آرامش معنوی، هویت فرهنگی و همبستگی اجتماعی در تاریخ ایران داشته است.



حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدایت امام خمینی (ره)، این سنت صرفاً ادامه نیافت، بلکه به یک پروژه تمدنی بدل شد که توانست زیارت را از یک رفتار فردی به یک نظام اجتماعی و عمرانی سازمان‌یافته تبدیل کند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران افزود: در این دوره شاهد دو نوع تحول در حوزه زیارت بوده‌ایم؛ نخست تحول معنوی و فرهنگی که موجب افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی شد و دوم تحول عمرانی و زیرساختی که امکانات زیارت را توسعه داد و حضور مردم در اماکن مقدس را تسهیل کرد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد نقش این تحولات را در افزایش معنویت و همبستگی پس از دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این روحیه جمعی، در سایه حضور مردم در اعتاب و ارتباط با اماکن مقدس شکل گرفته است.



وی تأکید کرد: حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است و هماهنگی ایجادشده میان اعتاب در قالب این اجلاس‌ها، به تحکیم این وحدت کمک خواهد کرد.



وی گفت: اعتاب مقدس می‌توانند به عنوان مراکز تولید معنویت، اخلاق، مدیریت و اندیشه، نقش مهمی در ثبات و پیشرفت جامعه داشته باشند و باید جایگاه آنان در حکمرانی و فرهنگ‌سازی بیش از گذشته تقویت شود.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده اماکن مقدس در رخدادهای اخیر، نقش مسجد مقدس جمکران را در پشتیبانی معنوی از جبهه مقاومت برجسته دانست و تدوین سند ملی ترویج مهدویت را ضرورتی راهبردی برای آینده کشور عنوان کرد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد با تشریح جایگاه مسجد مقدس جمکران در حوادث و نبرد ۱۲ روزه اخیر گفت: عملکرد این مکان مقدس نشان داد که حضور آن محدود به دایره فعالیت‌های عبادی نیست، بلکه در متن تحولات اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرین است.



وی گفت: جمکران در این دوره نه در حاشیه، بلکه در قلب ماجرا قرار داشت و توانست به عنوان یک قرارگاه معنوی و مرکز هدایت فرهنگی، نقشی مؤثر در افزایش بصیرت عمومی، تقویت روحیه مقاومت و ایجاد پشتوانه روحی برای مردم و رزمندگان ایفا کند.



وی ادامه داد: دشمنان نیز به این ظرفیت آگاه‌اند و حساسیت آنها نسبت به جمکران و سایر اماکن مقدس، ضرورت برنامه‌ریزی گسترده‌تر را به ما گوشزد می‌کند.



وی گفت: دشمن با محاسبات خود تلاش دارد نقش اعتاب مقدس را محدود کند، اما باید با درک این واقعیت، توان مضاعفی را در صحنه‌های مختلف از خود نشان دهیم و اجازه ندهیم ظرفیت‌های عتبات تحت‌تأثیر این فشارها قرار گیرد.



اجاق‌نژاد با اشاره به اینکه این نقش‌آفرینی تنها متعلق به جمکران نبوده افزود: در روزهای جنگ و پس از آن شاهد بودیم که دیگر آستان‌های مقدس از مشهد تا قم، شیراز، شهرری و سایر اماکن زیارتی کشور نقش مهمی در تقویت امید اجتماعی و همبستگی ملی ایفا کردند.



وی این دوره را از زنده‌ترین و تاریخ‌سازترین مقاطع فعالیت اعتاب در ایران دانست و تأکید کرد: آثار آن در حافظه ملی ثبت خواهد شد.



وی موضوع دیگری را که باید در این اجلاس به صورت جدی بررسی شود، «سند توسعه مهدویت و انتظار» عنوان کرد و گفت: مهدویت بزرگ‌ترین سرمایه امید در اختیار امت اسلامی است و این گنج با محوریت مسجد مقدس جمکران بیش از هزار سال است که در ایران جایگاه ویژه دارد.



وی افزود: این سرمایه معنوی باید به‌گونه‌ای معرفی و تقویت شود که در برابر تلاش‌های دشمن برای ناامیدسازی ملت‌های مسلمان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد سند ملی ترویج مهدویت و انتظار را سندی فراگیر دانست که منافع و دغدغه‌های همه تولیت‌ها و مجموعه‌های زیارتی را دربرمی‌گیرد و تصریح کرد: اگر مسیر اداره کشور و عملکرد مدیران با آرمان مهدوی تنظیم شود، فرهنگ مدیریتی جدیدی شکل خواهد گرفت که نتیجه آن رفع مشکلات کشور و ارتقای حکمرانی خواهد بود.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ضرورت حضور فعال اعتاب در سطح جهان اسلام را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای اثرگذاری بیشتر در عرصه بین‌الملل، لازم است برنامه‌هایی تدوین شود تا علمای جهان اسلام بیشتر با ظرفیت‌های معنوی، فکری و مدیریتی اماکن مقدس آشنا شوند.



وی گفت: اگر قرار است ایران در جهان اسلام نقش‌آفرین باشد، اعتاب مقدس باید در متن رخدادهای حساس منطقه حضور جدی داشته باشند.