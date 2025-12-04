سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی تالش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی شهرستان تالش صبح پنجشنبه با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

رضا جمشیدی‌سه‌ساری، فرماندار تالش، در این آئین با اشاره به اهمیت تکمیل این مجموعه اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم پزشکی قانونی رسیدگی تخصصی به پرونده متوفیان و تعیین علت مرگ است و افتتاح این سالن سبب ارتقای سطح خدمات در شهرستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، افزود: به دلیل کمبود اعتبارات اجرای آن با وقفه طولانی مواجه شد اما با تخصیص اعتبارات جدید، ساختمان تکمیل و تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد.

فرماندار تالش توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله این شهرستان از مرکز استان را از ضرورت‌های راه‌اندازی سالن تشریح عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات به شهروندان دارد و این مهم با همراهی مسئولان قضائی و اجرایی استان و شهرستان محقق شد.

گفتنی است؛ این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۶۵۳ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان احداث شده است.