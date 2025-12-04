  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

بازدید استاندار گیلان از پروژه ۵ هکتاری مرکز اطفای حریق تالش

تالش- استاندار گیلان در بازدید از مرکز اطفای حریق ۵ هکتاری غرب استان در تالش، از جزئیات ساخت این پروژه مطلع شد؛ طرحی که با هدف حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مدیریت بحران حریق در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر پنجشنبه از مرکز اطفای حریق غرب استان در شهرستان تالش بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه تخصصی قرار گرفت.

پیشرفت ۸۰ درصدی مرکز اطفای حریق غرب گیلان

«رضا جمشیدی‌سه‌ساری» فرماندار تالش، در حاشیه این بازدید با اشاره به مشخصات پروژه اظهار کرد: مرکز اطفای حریق غرب گیلان در زمینی به مساحت ۵ هکتار در روستای اوله‌کری طولارود از بخش مرکزی شهرستان تالش واقع شده و تاکنون عملیات حصارکشی به طول ۹۴۵ متر مربع، ساخت ساختمان اداری و عملیاتی با زیربنای ۵۲۵ متر مربع در دو طبقه و همچنین تأمین اعتبار خرید تجهیزات ویژه اطفای حریق انجام شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای تکمیل کامل و ارائه خدمات به مناطق غربی گیلان، احداث پد هلی‌کوپتر به مساحت ۲۱۰۰ متر مربع و تخصیص اعتبار جدید ضروری است. با توجه به رویکرد دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل این مرکز یکی از اولویت‌های مهم شهرستان تالش محسوب می‌شود.

فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت این مرکز در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: این مجموعه تنها مرکز تخصصی اطفای حریق در غرب گیلان است و نقش مهمی در اجرای پروژه‌های آبخیزداری و صیانت از میراث جهانی و باستانی جنگل‌های هیرکانی بر عهده دارد؛ از این رو تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز و راه‌اندازی آن ضروری است.

