برگزاری جشن لبخند ویژه توانخواهان در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عرب زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشن "لبخند ۴" همزمان با هفته معلولان ویژه توانخواهان و خانواده آنها در فرهنگسرای شهر بیرجند خبر داد.

وی بیان کرد: این جشن برای چهارمین سال پیاپی به همت موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) و با همکاری اداره کل بهزیستی استان و شورای اسلامی و شهرداری بیرجند برگزار می‌شود.

به گفته عرب زاده این جشن روز شنبه ۱۵ آذرماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد و عموم همشهریان نیز می‌توانند در این جشن شرکت کنند.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند افزود: فریده باغ علیشاهی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی، مراقبتی سازمان بهزیستی کشور مهمان ویژه این جشن است.

عرب زاده تصریح کرد: نقش بستن لبخند به جامعه هدف و توانخواهان و گردهمایی حامیان موسسه از اهداف برگزاری این جشن است.

وی ادامه داد: این مراسم بزرگترین اجتماع معلولین، خیرین، حامیان و شرکای اجتماعی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ معلول و سالمند در توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) نگهداری می‌شوند گفت: ۷۰ درصد هزینه‌های توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) توسط خیران، حامیان و فعالان اجتماعی تأمین می‌شود.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند خاطرنشان کرد: همچنین روز شنبه ۱۵ آذرماه ۳۰۰ مترمربع طرح توسعه بخش دختران مرکز با کمک ۲.۵ میلیاردی خیران راه اندازی می‌شود.