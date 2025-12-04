  1. استانها
برگزاری جشن لبخند ویژه توانخواهان در بیرجند

بیرجند- جشن «لبخند ۴» همزمان با هفته معلولان ویژه توانخواهان و خانواده آنها در فرهنگسرای شهر بیرجند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عرب زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشن "لبخند ۴" همزمان با هفته معلولان ویژه توانخواهان و خانواده آنها در فرهنگسرای شهر بیرجند خبر داد.

وی بیان کرد: این جشن برای چهارمین سال پیاپی به همت موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) و با همکاری اداره کل بهزیستی استان و شورای اسلامی و شهرداری بیرجند برگزار می‌شود.

به گفته عرب زاده این جشن روز شنبه ۱۵ آذرماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد و عموم همشهریان نیز می‌توانند در این جشن شرکت کنند.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند افزود: فریده باغ علیشاهی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی، مراقبتی سازمان بهزیستی کشور مهمان ویژه این جشن است.

عرب زاده تصریح کرد: نقش بستن لبخند به جامعه هدف و توانخواهان و گردهمایی حامیان موسسه از اهداف برگزاری این جشن است.

وی ادامه داد: این مراسم بزرگترین اجتماع معلولین، خیرین، حامیان و شرکای اجتماعی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ معلول و سالمند در توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) نگهداری می‌شوند گفت: ۷۰ درصد هزینه‌های توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) توسط خیران، حامیان و فعالان اجتماعی تأمین می‌شود.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند خاطرنشان کرد: همچنین روز شنبه ۱۵ آذرماه ۳۰۰ مترمربع طرح توسعه بخش دختران مرکز با کمک ۲.۵ میلیاردی خیران راه اندازی می‌شود.

