به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای سیاست‌های عدالت‌محور دولت وفاق ملی و با تأکید ویژه رئیس جمهور بر حمایت از دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور، طرح سراسری توزیع شیر مدارس از هفته آینده در مدارس ابتدایی استان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در ادامه رویکرد حمایتی دولت و با تأکید وزیر آموزش و پرورش برای تحقق مصوبات کمیته علمی و سیاست‌گذاری «شیر مدرسه» صورت می‌گیرد.

مرتضوی گفت: این طرح با هدف پیشگیری از سوءتغذیه، ارتقای سلامت، بهبود رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات سی‌ودومین نشست کارگروه تنظیم بازار و همچنین شورای آموزشی مدارس استان، در مرحله نخست شیر تازه پاکتی ۲۰۰ سی‌سی فرادما (استریلیزه) با ۲.۵ درصد چربی و مطابق استاندارد سازمان غذا و دارو، دو روز در هفته میان حدود ۱۰۸ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی در ۱۳ شهرستان خراسان جنوبی توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به چالش‌های تأمین شیر استریلیزه در داخل استان اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ واحد تولیدی در خراسان جنوبی امکان تولید شیر استریلیزه را ندارد، ناچار به تأمین این محصول از خارج استان شده‌ایم.

وی ادامه داد: این موضوع هم هزینه‌ها و فرآیند توزیع شیر در مدارس استان را با سختی‌های بیشتری مواجه کرده است که لازم است از حمایت‌های ویژه استاندار محترم در راستای این موضوع صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

مرتضوی اضافه کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمند در حوزه تولید شیر و صنایع فرآوری لبنی است و امیدواریم با رفع موانع موجود، ایجاد زیرساخت‌های لازم و صدور مجوزهای قانونی، یکی از شرکت‌های بومی استان به‌زودی وارد عرصه تولید شیر استریلیزه شده و نیاز مدارس را به‌طور کامل تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه سلامت و تغذیه دانش‌آموزان از مهم‌ترین اولویت‌های دولت وفاق ملی است افزود: اجرای طرح شیر مدرسه، گامی مهم در کاهش نابرابری تغذیه‌ای میان دانش‌آموزان، حمایت از خانواده‌ها و ارتقای شاخص‌های سلامت نسل آینده است.

مرتضوی یادآور شد: آموزش و پرورش استان با تمام ظرفیت در مسیر تحقق این سیاست‌ها تلاش می‌کند تا کودکان امروز و آینده‌سازان فردا از تغذیه سالم و فرصت برابر آموزشی برخوردار شوند.