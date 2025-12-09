به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسار پور صبح سه‌شنبه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی خراسان جنوبی، افزود: این پروژه‌ها در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور و با حمایت وزارت آموزش و پرورش، خیرین و گروه‌های جهادی در حال ساخت و تکمیل هستند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان‌های استان سرانه فضای آموزشی به استانداردهای تعیین‌شده نزدیک شده است، تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سرانه فضای آموزشی باید به بالای ۶ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز برسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، تنها شهرستان بیرجند با سرانه ۴.۷ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز، با کمبود فضای آموزشی مواجه است که تلاش می‌کنیم با ساخت بیش از ۱۵۰ کلاس درس جدید در این شهرستان، این کمبود را جبران کنیم.

رخسار پور اظهار کرد: در حال حاضر، پروژه‌های مدرسه‌سازی در شهرستان‌های طبس و قائن با پیشرفت قابل توجهی در حال اجرا هستند و این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی افزود: این پروژه‌ها با توجه به مشارکت مردم، خیرین و گروه‌های جهادی در مدت زمانی کوتاه‌تر نسبت به برنامه‌های معمول در حال پیشرفت بوده و در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه‌ها به ۷۵ درصد رسیده است.

رخسار پور همچنین به نقش خیرین در مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: خیرین در یک سال گذشته، نقش بسیار مهمی در تکمیل پروژه‌ها ایفا کرده‌اند و همکاری این گروه‌ها در تسریع روند تکمیل مدارس استان مؤثر بوده است.

به گفته وی، پروژه‌های مدرسه‌سازی در خراسان جنوبی در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی اجرا می‌شوند و هدف از این پروژه‌ها، فراهم آوردن فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش در سطح استان است.