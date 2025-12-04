به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زهرا حجی پور صبح پنجشنبه در مراسم شکوه ایثار آئین ملی تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهید در استان امامزادگان باقریه بیرجند به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با گرامیداشت این مناسبت گفت: فرزندان خود را ولایی باید تربیت کنیم تا آنها زمینه ساز ظهور حضرت حجت (عج) باشند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه ما در شرایط فعلی تربیت ولای فرزندان است، افزود: حضرت ابوالفضل نه تنها افتخاری برای شیعیان بلکه برای همه آزادگان جهان است.

حجی پور تصریح کرد: باید با الگوگیری از حضرت فاطمه (س) و ام البنین فرزندان شایسته ای را تربیت کنیم تا با خودسازی شرایط را برای ظهور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: مادران و همسران شهدا باید فرزندان خود را با اندیشه‌های امامین انقلاب به خوبی آشنا کنند تا پایه‌های اعتقادی آنها در شرایط آخر الزمانی محکم شود.

حجی پور استاد حوزه گفت: امروز با توجه به فضای مجازی، تربیت فرزندان کار بسیار سختی است اما با محکم کردن اعتقادات فرزندان خود می‌توانیم، آنها را ولایی تربیت کنیم.