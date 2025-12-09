هاشمی: توسعه فضاهای آموزشی اولویت دولت در خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: همکاری همه دستگاه‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب آموزشی امری ضروری است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت توسعه فضای آموزشی در کشور، اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت تولید محتوا و حرکت به سمت آموزش‌های نرم‌افزاری و دیجیتال، از اولویت‌های مهم استان در راستای تحقق عدالت آموزشی است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: نیاز است مدارس و مراکز آموزشی به سمت تولید محتوای دیجیتال و نرم‌افزاری حرکت کنند تا دانش‌آموزان بتوانند در عرصه جهانی رقابت کنند و مهارت‌های لازم برای آینده را به دست آورند.

هاشمی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در آموزش و پرورش ادامه داد: موضوع مدرسه، مسجد و منزل باید با همکاری والدین و معلمان تقویت شود تا محیطی سالم و سازنده برای تربیت علمی، اخلاقی و فرهنگی دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی استان گفت: با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خراسان جنوبی، هنوز در بخش زیرساخت‌های آموزشی نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتری وجود دارد و فرآوری و تولید محتوا در حوزه آموزش باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت سوادآموزی در استان افزود: استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و نهادهای محلی برای گسترش سوادآموزی ضروری است و در کنار آن باید چالش‌های زیرساختی نیز مورد توجه قرار گیرد تا فرآیندهای آموزشی به شکل مطلوب اجرا شود.

وی امنیت خراسان جنوبی را یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های استان برشمرد و گفت: وجود امنیت پایدار زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله تجارت مرزی و صادرات شده و این روند می‌تواند به ایجاد فرصت‌های بیشتر در حوزه آموزش و فرهنگ کمک کند.

هاشمی خواستار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه آموزشی شد و گفت: توجه ویژه به تولید محتوای نرم‌افزاری و توسعه فضاهای آموزشی، مسیر آینده آموزش در استان را روشن‌تر خواهد کرد.