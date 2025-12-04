به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت افشین پیرهاشمی هنرمند نقاش فقید، عصر دوشنبه ۱۷ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این برنامه که در قالب سلسله نشستهای «عصر بومرنگ» تدارک دیده شده است، فیلم مستند «میتونی این راز رو نگه داری؟» به کارگردانی کیوان مهرگان و تهیه کنندگی مشترک بهروز داوری و کیوان مهرگان برای نخستین به نمایش عمومی در میآید.
در این مستند گروهی از اعضای خانواده، دوستان، همکاران و هنرمندان ناگفتههایی از زندگی و زمانه افشین پیرهاشمی را از تولد تا مرگ بیان میکنند.
پس از نمایش فیلم، آزاده امجدی منتقد هنری، سینا جعفریه مدیر گالری ثالث و حسین گنجی روزنامه نگار و منتقد هنری در سخنانی جداگانه به بازخوانی هنر معاصر ایران با تمرکز بر زندگی و آثار افشین پیرهاشمی میپردازند.
افشین پیرهاشمی نقاش ایرانی و دارنده رکورد گرانترین هنرمند جوان خاورمیانه و شمال آفریقا، آذر سال گذشته در سن ۵۰ سالگی درگذشت.
حضور در این مراسم برای عموم آزاد و رایگان است.
