۲ واحد دندانپزشکی غیرمجاز در لرستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در جریان اجرای گشتهای تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی، دو مرکز دندانپزشکی که بدون مجوز قانونی فعالیت میکردند، شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد متصدیان این مراکز فاقد مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح بوده و فعالیت آنها تهدیدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب میشد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز درمانی از اولویتهای نظارتی پلیس است و این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سرگرد کوهزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز فاقد مجوز، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
