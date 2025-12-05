۲ واحد دندانپزشکی غیرمجاز در لرستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در جریان اجرای گشت‌های تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی، دو مرکز دندان‌پزشکی که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کردند، شناسایی و پلمب شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متصدیان این مراکز فاقد مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح بوده و فعالیت آنها تهدیدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب می‌شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز درمانی از اولویت‌های نظارتی پلیس است و این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

سرگرد کوهزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز فاقد مجوز، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.