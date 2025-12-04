خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

چهره هفته؛ رئیس سیمرغ

مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ این هفته نشستی را برگزار کرد و بعد از سه سال که مرکز سیمرغ راه اندازی شده است در اولین نشست خبری این مرکز جزئیات برنامه‌ها و مجموعه‌های نمایشی مرتبط با آن را تشریح کرد. بخشی از این نشست به سوالات خبرنگاران در نسبت با خروجی این مرکز و همچنین به نقد مجموعه‌های نمایشی این مرکز مرتبط بود و بخشی هم به برنامه‌ها و مجموعه‌های جدید این مرکز می‌پرداخت. مرکز سیمرغ بار بخشی از برنامه سازی و سریال سازی تلویزیونی را به عهده گرفته است که از یک طرف باعث تمرکز برنامه‌ها و رویدادها شده و می‌تواند مثبت باشد به ویژه که بخشی از آنتن شبکه‌هایی که پیش از این در باکس اصلی خالی بودند با برنامه‌ریزی سیمرغ پر می‌شود. با این حال از طرف دیگر شاید مانع شکل‌گیری رقابت در شبکه‌ها شود و بیشترین پروموت شبکه‌ها روی تولیدات خودشان باشد.

اکبرشاهی در این نشست همچنین از خروجی و تلاش‌های سیمرغ برای برندهایی مثل «جام جم»، مستندها و برنامه‌های کوتاه گفت و در پاسخ‌هایی صریح نسبت به نکات خبرنگاران توضیح داد. نکته مهم این نشست هم این بود که نسبت به آثاری مثل «چرخ گردون» مثل برخی مدیران سازمان در مقام توجیه برنیامد و به صراحت و با شفافیت اعلام کرد که این سریال تولید متوسطی شد و اگرچه تلاش شده است فصل جدید آن تقویت شود اما باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشد.

این شفافیت و صراحت در میان مدیران تلویزیون نکته مغتنمی است و اگر در پاسخ به نقدها همین روال طی شود حتماً می‌تواند رسانه‌ها را با خود همراه کند.

حاشیه هفته؛ برنامه علی صبوری

علی صبوری بازیگر و استندآپ کمدین به تازگی برنامه‌ای را در یوتیوب راه اندازی کرده که چند قسمتی هم پخش شده است. حجم محتوای ناهنجار و شوخی‌های بی مزه اما اروتیک برنامه نتوانست مخاطب را جذب کند و گفتگوهایش با شرکت کننده ها ارزش افزوده یا جذابیتی نسبت به محتواهای فضای مجازی نداشت. برنامه عاری از هر خلاقیتی شد و صرفاً تلاش کرد با جملات دو پهلو ویو بگیرد.

در نتیجه حتی مخاطب یوتیوب هم از برنامه استقبال نکرد. قسمت اول برنامه ۳۰۰ هزار ویو خورد و قسمت دوم و سوم بیش از ۱۰۰ هزار بار دیده شد که ریزش مخاطب نسبت به قسمت اول را نشان می‌داد که به یک سوم رسیده است. حجم جملات ناهنجار برنامه باعث شد خبرها و شایعاتی هم مبنی بر دستگیری و بازداشت او در فضای رسمی و مجازی بپیچد. با این حال او خبر بازداشتش را تکذیب کرد.

از هفته پیش تاکنون قسمت جدیدی از برنامه در بستر فضای مجازی قرار نگرفته است اما برای خود صبوری ساخت برنامه‌ای سطحی که آورده‌ای هم برای مخاطب ندارد یک سقوط به تمام معناست.

علی صبوری زمانی در فضای اجتماعی آیتم‌هایی طنز و کمدی می‌ساخت که برای هر یک در حد یک برنامه و فیلم کوتاه سناریو و طراحی داشت و حتی از بازیگر بهره می‌گرفت. او اما در سال‌های اخیر کمتر توانسته از خلاقیت‌های پیشین خود بهره بگیرد.

جنجال هفته؛ مسابقه بازمانده

مسابقه «بازمانده» نیامده به مشکل خورد. این مسابقه که باعث شد یک پلتفرم هم براساس آن و با همین نام در بستر شبکه نمایش خانگی راه اندازی شود همان ابتدای کار پلتفرم را هم توقیف کرد. بیرون آمدن ویدئویی از مسابقه که طی آن شرکت کنندگان به نمادهای ایران باستان سنگ می‌زنند باعث خشم مخاطبان شد. این اتفاق باعث شد تا ساترا مجوز پلتفرم را باطل کند و در خبری متذکر شود که «توقیف سکو «بازمانده‌بین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نمادهای ملی و پایبندی سکوهای صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.»

در پی این اتفاق ابتدا کارگردان مسابقه و سپس سیامک انصاری و مهران غفوریان مجریان مسابقه یکی یکی عذرخواهی کردند و بدون هیچ توجیهی حق را به مخاطب دادند.

درخواست هفته؛ نامه به رئیس صداوسیما

معاون بهداشت وزارت بهداشت این هفته در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، پیگیری توقف پخش آگهی‌های تبلیغات دمنوش‌های لاغری و پودر اسپرولینا برای کاهش وزن را خواستار شد. پخش آگهی‌های بازرگانی آن هم در میان برنامه‌های اصلی تلویزیون شکل آزاردهنده ای دارد. علاوه بر این فرد تبلیغ کننده گاه در کنار مجری برنامه به شیوه‌ای تبلیغ می‌کند که برای مخاطب تفکیکی قائل نیست و حتی حضور مجری در کنار او را تأییدی بر صحت و تأیید تبلیغ مورد نظر می‌گذارد.

حالا علیرضا رئیسی در نامه‌ای که ایسنا منتشر کرده، خطاب به جبلی آورده است «مدتی است که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما شاهد پخش مکرر تبلیغات دمنوش‌های لاغری و مکمل‌های لاغری اسپرولینا هستیم که با صحبت‌های اغواکننده اقدام به فریب و گمراهی و بازی با سلامت مردم می‌کنند. همان گونه که مستحضرید، این گونه تبلیغات نه تنها فاقد پشتوانه علمی معتبر بوده، بلکه در بسیاری موارد با اصول سلامت عمومی و سیاست‌های رسمی وزارت بهداشت و سازمان‌های علمی کشور مغایرت دارد» و به این ترتیب خواستار حذف این تبلیغات شده است.