ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان؛ جدال برای صعود چند پله ای در جدول

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته دوازدهم این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۴ آذر ماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان است.

عملکرد ملوان در فصل جاری لیگ برتر

ملوانان در حالی به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان می‌روند که در پنج بازی گذشته موفق شدند ۲ بار با نتیجه پیروزی زمین بازی را ترک کنند و ۲ بازی آنان نیز به کسب نتیجه تساوی ختم شد و در یک بازی خانگی نیز ملوانان با شکست سنگین ۴ بر صفر از تیم فوتبال مس رفسنجان سه امتیاز بازی را به تیم حریف تقدیم کردند.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در فصل جاری و در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد و در هفته دوم این رقابت‌ها توانست با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه خانگی فولاد خوزستان تیم میهمان را از پیش رو بردارد اما در هفته سوم بازی‌ها در مقابل چادرملو اردکان یزد با نتیجه مساوی بدون گل در یک بازی خارج از خانه متوقف شد و در هفته چهارم رقابت‌ها برابر تیم گل گهر سیرجان تن به شکست ۲ بر صفر داد ولی در هفته پنجم در مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران در بازی خارج از خانه و در زمین حریف موفق به کسب یک امتیاز از آن بازی شد و با نتیجه تساوی بدون گل پایتخت را ترک کرد.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و در هفته ششم رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در بازی خانگی با یک گل از سد خیبر خرم آباد گذشت و بازی ملوان در مقابل تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم به دلیل حضور پنج ملی‌پوش تیم تراکتور سازی در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا به تعویق افتاد اما ملوانان در هفته هشتم رقابت‌ها در برابر استقلال خوزستان با نتیجه ۲ بر یک در مقابل تیم میهمان تن به یک شکست خانگی دیگر دادند و در هفته نهم و دهم رقابت‌ها به ترتیب در مقابل تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شدند و هفته یازدهم را نیز با نتیجه شکست یک بر صفر مقابل تیم پیکان پشت سر گذاشتند.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که در رقابت‌های جام حذفی سال گذشته موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود در اول آذر ماه امسال توانست با شکست تیم فوتبال آلومینیوم اراک در ضربات پنالتی این تیم را از گردونه رقابت‌های جام حذفی خارج کرده و به مرحله بعد این رقابت‌ها صعود کند.

وضعیت تیم مس رفسنجان

اما در سوی دیگر میدان تیم فوتبال مس رفسنجان نیز در هفته اول رقابت‌های لیک برتر فوتبال میهمان تیم فوتبال خیبر خرم آباد بود که در یک بازی خارج از خانه با نتیجه سه بر ۲ مغلوب میزبان خود شد و در هفته دوم در برابر تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز موفق به کسب نتیجه تساوی بدون گل شد و در هفته سوم رقابت‌ها با نتیجه ۲ بر صفر نتیجه بازی را به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان واگذار کرد و در هفته چهارم در مقابل شمس آذر قزوین باز هم بازی به نتیجه تساوی بدون گل ختم شد و در هفته پنجم نیز تیم فوتبال مس رفسنجان با دریافت ۲ گل از تیم فوتبال استقلال خوزستان نتیجه بازی را به تیم میزبان واگذار کرد.

اما تیم فوتبال مس رفسنجان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و در هفته ششم در یک بازی خانگی موفق به کسب نتیجه پیروزی ۲ بر صفر از سد تیم فوتبال پیکان بگذرد ولی در هفته هفتم با نتیجه یک بر صفر مقابل استقلال تهران تن به شکست داد و در هفته هشتم نیز بار دیگر نتیجه تساوی بدون گل تعیین کننده میزان تقسیم امتیازات بازی بین دو تیم مس رفسنجان و آلومینیوم اراک باشد.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور مس رفسنجان در هفته نهم رقابت‌ها ۳ بر ۲ نتیجه بازی را به تیم چادرملو اردکان یزد واگذار کرد و در هفته دهم برابر میهمان خود فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه تساوی یک بر یک زمین بازی را ترک کرد و در هفته یازدهم نیز با شکست ۳ بر صفر مقابل سپاهان اصفهان در یک بازی خانگی تن به شکست داد تا منتظر نتیجه بازی خود در برابر ملوانان در روز جمعه باشد.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر تا کنون موفق به کسب ۱۴ امتیاز از ۱۰ بازی شده و با انجام یک بازی کمتر و با تفاضل گل صفر در حال حاضر در جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد و در سوی دیگر تیم فوتبال مس رفسنجان با کسب ۷ امتیاز از یازده بازی و با تفاضل گل منفی ۸ در جایگاه ۱۶ جدول رده بندی قرار دارد.

برنامه هفته آینده دو تیم

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در صورت پیروزی در این مسابقه و کسب سه امتیاز بازی می‌تواند تا رده چهارم جدول رده بندی صعود کند و مس رفسنجان نیز در صورت شکست تیم ملوان می‌تواند ضمن رهایی از قعر جدول تا ۴ پله در جدول رده بندی صعود کند.

ملوانان در ادامه رقابت‌ها و در هفته سیزدهم رقابت‌ها روز چهار شنبه ۱۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۱۵ در یک بازی خارج از خانه باید به مصاف تیم فوتبال استقلال تهران بروند و تیم فوتبال مس رفسنجان نیز در همان روز و ساعت میزبان تیم فوتبال فولاد خوزستان است.