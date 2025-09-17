ملوان بندرانزلی میزبان گل گهر سیرجان؛ جدالی برای ارتقای جایگاه در جدول

خبرگزاری مهر، گروه استانها - رضا اکبری: در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته چهارم این دوره از رقابتها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال گل گهر سیرجان است.
ملوانان در حالی به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان میروند که در پنج بازی گذشته انجام شده بین ۲ تیم تیم گل گهر سیرجان توانست یکی از بازیهای خانگی را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان ببرسانند و ملوانان دوبار توانستند در مقابل بازیکنان تیم گل گهر به پیروزی دست یابند و یکی از بازیها نیز با نتیجه تساوی و تقسیم امتیازات بازی بین دو تیم به پایان رسید.
اما مهمترین رقابت ۲ تیم در پنج بازی گذشته، دیدار نیمه نهایی جام حذفی در خرداد ماه امسال بود که رضا جعفری بازیکن تیم ملوان توانست در دقیقه ۷۶ بازی گل پیروزی ملوانان را وارد دروازه حریف کند و ملوان بندرانزلی با شکست تیم فوتبال گل گهر سیرجان برای هشتمین بار راهی فینال جام حذفی فوتبال کشور شد.
تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در فصل جاری و در هفته اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد و در هفته دوم این رقابتها توانست با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه خانگی فولاد خوزستان تیم میهمان را از پیش رو بردارد اما در هفته سوم بازیها در مقابل چادرملواردکان یزد با نتیجه مساوی بدون گل در بم بازی خارج از خانه متوقف شد.
تیم فوتبال گل گهر سیرجان نیز در هفته اول رقابتهای لیک برتر فوتبال میزبان تیم فوتبال آلومینیون اراک بود که در یک بازی خانگی توانست تیم میهمان را با نتیجه یک بر صفر از پیش رو بردارد اما در هفته دوم در برابر فجرشهید سپاسی شیراز از میزبان خود با همان نتیجه شکست خورد و درهفته سوم بازیها نیز در یک بازی خانگی در مقابل تیم فوتبالد فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار با ملوان بندرانزلی، علیرضا علیزاده هافبک باتجربه خود را به دلیل اخراج در دیدار با سپاهان در اختیار ندارد و رضا اسدی هافبک فصل گذشته سپاهان نیز در آستانه حضور در گلگهر و احتمال میرود باشگاه گلگهر پیش از دیدار با ملوان بندرانزلی با رونمایی از رضا اسدی، هافبک فصل گذشته سپاهان، مقابل ملوانان به میدان برود.
ملوانان با کسب ۵ امتیاز از سه بازی گذشته جایگاه پنجم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال را از آن خود کردهاند که در صورت پیروزی مقابل تیم میهمان و البته نتایج سایر تیمها میتوانند جایگاه خود را حتی تا صدر جدول ارتقا بخشند و تیم فوتبال گل گهر سیرجان نیز در حال حاضر با کسب ۴ امتیاز از سه بازی انجام شده در رده نهم جدول رده بندی قراردارد که در صورت پیروزی مقابل ملوانان میتوانند چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.
ملوانان در هفته پنجم رقابتها روز پنج شنبه ۳ مهرماه در یک بازی خارج از خانه باید به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس تهران بروند و گل گهر سیرجان نیز روز جمعه چهارم مهر ماه میزبان تیم فولاد خوزستان است.
نظر شما