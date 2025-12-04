  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

نجمی: گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در مشهد جان ۲ مسافر را گرفت

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از فوت دو نفر بر اثر گازگرفتگی در یک مهمانپذیر واقع در محدوده امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۹:۳۲ دقیقه صبح پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه ۴۰ در محل حاضر شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: متأسفانه با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد نشت گاز مونوکسید کربن در یکی از اتاق‌ها منجر به فوت دو نفر (یک خانم و یک آقا) شده است.

وی با ابراز تأسف از این حادثه، به شهروندان و مدیران اماکن اقامتی هشدار داد: نصب و نگهداری مناسب دستگاه‌های اعلام‌کننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضاهای بسته، امری حیاتی و جان‌بخش است.

