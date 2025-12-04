نجمی: گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در مشهد جان ۲ مسافر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۹:۳۲ دقیقه صبح پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه ۴۰ در محل حاضر شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: متأسفانه با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد نشت گاز مونوکسید کربن در یکی از اتاق‌ها منجر به فوت دو نفر (یک خانم و یک آقا) شده است.

وی با ابراز تأسف از این حادثه، به شهروندان و مدیران اماکن اقامتی هشدار داد: نصب و نگهداری مناسب دستگاه‌های اعلام‌کننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضاهای بسته، امری حیاتی و جان‌بخش است.