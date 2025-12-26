  1. استانها
جان باختن ۳ عضو خانواده بر اثر گازگرفتگی در مشهد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از نشت گاز منوکسیدکربن در یک منزل مسکونی و فوت سه عضو خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۳ جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حادثه نشت گاز در منزل مسکونی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۱۰ و ۳ به آدرس اعلامی در حر عاملی ۳۹ اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: متأسفانه با حضور آتش نشانان مشخص شد نشت گاز منوکسید کربن به علت نصب ناایمن وسیله گرمایشی منجر به فوت زن و مرد سالخورده حدوداً ۷۰ ساله و یک خانم ۴۰ ساله شده است.

وی ضمن اظهار تأسف از این حادثه تلخ به شهروندان هشدار داد نسبت به رعایت نکات ایمنی در نصب و بکارگیری تجهیزات و لوازم گرمایشی استاندارد دقت کافی داشته باشند و جان خود و عزیزان‌شان را به خطر نیندازند.

