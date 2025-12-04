به گزارش خبرنگار مهر، محسن هوشمند پیش از ظهر پنجشنبه در هشتمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد گفت: اهمیت رسانه و فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیارت و معارف اهل‌بیت (ع) هر روز بیش از گذشته حس می‌شود و ضرورت انسجام رسانه‌ای آستان‌های مقدس بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.



وی افزود: در سال‌های اخیر جریان رسانه‌ای معاند با رویکردی هدفمند تلاش کرده است باورهای مردم درباره زیارت را تحریف کند و جریان معنوی زیارت را هدف قرار دهد، از همین رو شکل‌گیری یک همکاری ساختارمند میان رسانه‌های وابسته به آستان‌های مقدس ضروری بود.



هوشمند با اشاره به فعالیت‌های گذشته رسانه‌های آستان‌ها گفت: تعامل رسانه‌ای میان آستان‌ها وجود داشت اما به جمع‌بندی رسیدیم که این همکاری باید در قالب یک چارچوب منسجم و ساختارمند شکل گیرد و بر همین اساس طی نشستی دو روزه در مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، جلسات تخصصی، بازدیدها و بررسی‌های میدانی برگزار شد و طرح‌ها و ایده‌های رسانه‌ای مختلف بررسی شد.



وی ادامه داد: خروجی این نشست‌ها امضای یک میثاق‌نامه مشترک میان هفت مجموعه رسانه‌ای آستان‌های مقدس بود و این میثاق‌نامه هشت بند کلیدی دارد که چارچوب فعالیت‌های مشترک آینده را مشخص می‌کند.



رئیس کارگروه رسانه اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با بیان جزئیات این هشت بند اظهار کرد: بند نخست بر ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و اهل‌بیت (ع) با تأکید بر جهاد تبیین و مقابله هوشمندانه با تحریف‌ها تمرکز دارد، بند دوم به تبیین و ترویج مفهوم زیارت به عنوان فرآیندی هویت‌ساز و تمدن‌ساز اختصاص دارد، بند سوم پیگیری مطالبات حوزه زیارت و خدمت‌رسانی به زائران را در بر می‌گیرد.



هوشمند افزود: بند چهارم اطلاع‌رسانی مؤثر درباره خدمات و دستاوردهای آستان‌ها، بند پنجم اشتراک تجربیات و ظرفیت‌ها در تولید و نشر فعالیت‌های رسانه‌ای، بند ششم ایجاد جریان رسانه‌ای مشترک و طراحی سازوکارهای همسو، بند هفتم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای و هوش مصنوعی و بند هشتم طراحی نظام حمایتی برای تولیدکنندگان محتوا است.



وی گفت: نبود یک خانه رسانه با محوریت زیارت از مشکلات اساسی بود و با این حال رسانه‌های وابسته به آستان‌ها مانند روزنامه قدس، ناچار بودند موضوعات متنوعی را پوشش دهند و برای رفع این محدودیت پیشنهاد شد یک پایگاه خبری مشترک با حضور همه آستان‌ها راه‌اندازی شود تا تولیدات و اخبار اختصاصی هر مجموعه در یک رسانه مرکزی منتشر شود.



هوشمند ادامه داد: این پایگاه خبری با عنوان «عتبه‌نیوز» طراحی شده و زیرساخت‌های آن تقریباً آماده است و هر آستان دفتر اختصاصی خود را خواهد داشت و تولیدات رسانه‌ای خود را مستقیماً منتشر می‌کند و اخبار مهم هر مجموعه نیز به صورت یکپارچه بازنشر خواهد شد تا صدای واحد رسانه‌ای آستان‌های مقدس شکل گیرد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی و تأیید نهایی مدیران، این پایگاه خبری به زودی فعال خواهد شد و می‌تواند گامی بلند در تقویت جریان زیارت و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) در سطح ملی و بین‌المللی باشد.