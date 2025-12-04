  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده آنها است

امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده آنها است

یاسوج-رئیس‌جمهور در دیدار با مادران و همسران شهدای کهگیلویه و بویراحمد، امنیت و آرامش امروز ایران را مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده شهدا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) که در تقویم معنوی ملت ایران به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا شناخته می‌شود با جمعی از مادران و همسران معظم شهدای این استان دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت.

رئیس‌جمهور با حضور بر سر سفره ناهار با مادران شهدا، پای سخنان آنان نشست و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل، نیازها و شرایط معیشتی و درمانی آنان قرار گرفت.

وی در این نشست، با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، خانواده معظم شهدا را پرچم داران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان و تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری شماست و دولت وظیفه دارد مشکلات و مطالبات خانواده شهدا را پیگیری و رفع کند.

در این نشست، مادران و همسران شهدا نیز در سخنانی صریح و صمیمی، مسائل و مشکلات خود را بیان کردند و رئیس‌جمهور ضمن شنیدن دقیق مطالبات، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات از سوی دستگاه‌های مسئول صادر کرد.

کد خبر 6677933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها