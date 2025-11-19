به گزارش خبرگزاری مهر، الهام ساوالانپور در جریان سفر به استان زنجان در دیدار با خانواده شهید والامقام، حمید طوماری، ضمن ابراز مراتب احترام و قدردانی عمیق دولت و ملت ایران، بر جایگاه رفیع شهدا در منظومه ارزشهای کشور تأکید کرد.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: صبر و استقامت خانوادههای شهدا و ایثارگران که میراثدار خون پاک شهیدان هستند، سنگ بنای حفظ امنیت و آرامش جامعه است.
در پایان این دیدار، به رسم یادبود و پاسداشت مقام والای شهید با اهدای لوح از همسر ایشان تجلیل به عمل آمد.
دیدار با مادر شهیدان سردار رحیم و قامت بیات
ساوالانپور در ادامه با حضور در منزل شهیدان والا مقام سردار رحیم و قامت بیات با مادر و خانواده معزز این شهیدان دیدار و گفتوگو کرد.
نماینده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در امور ایثارگران در این دیدار، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان و صبوری خانوادههای معظم آنان، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و پاسداشت یاد و نام شهدا تأکید کرد.
ساوالانپور خانوادههای شهدا را سرمایههای معنوی و ارزشمند کشور دانست و خاطرنشان کرد: استقامت و ایثار همسران و خانوادههای شهدا الگویی ماندگار برای جامعه امروز است.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر و یادبود از مادر این شهیدان والا مقام قدردانی به عمل آمد.
خدمات خانوادهمحور، کلید حل چالشهای اجتماعی
نماینده معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه ایثارگران بر الگوسازی فعالیتهای مؤسسه ترنم مهر باران تاکید کرد و گفت: خدمات خانوادهمحور، کلید حل چالشهای اجتماعی است.
ساوالانپور در بازدید از این مؤسسه خیریه با ابراز خرسندی از سطح خدمات ارائه شده در این مؤسسه، بر رویکرد خانواده محور آن تأکید کرد.
وی تصریح کرد: آنچه در این مؤسسه شاهد هستیم، فراتر از کمکرسانی صرف است، خدمات این مؤسسه خانوادهمحور طراحی شده است.
ساوالانپور افزود: آموزشهای مهارتی و تخصصی که به مددجویان ارائه میشود، در بلندمدت میتواند به صورت ریشهای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانوادهها را مرتفع سازد و استقلال آنها را به دنبال داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامهها، فعالیتهای مؤسسه را شایسته تقدیر دانست و عنوان کرد: نوع اجرای برنامهها و تمرکز بر توانمندسازی با حفظ کرامت انسانی، نشاندهنده مدیریتی خلاق است و این مدل عملیاتی و رویکرد مشارکتی میتواند به عنوان یک الگوی جامع و موفق برای سایر استانهای کشور قرار گیرد.
برپایی میز خدمت زنان ایثارگر در استان زنجان
مدیرکل دفتر امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و نماینده معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه ایثارگران، در ادامه در میز خدمت اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان زنجان حضور یافت و با ۱۵۰ نفر از مادران، همسران و دختران شهدا و جانبازان ایثارگر استان دیدار کرد و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.
این مقام مسئول با دریافت شرح وضعیت مراجعهکنندگان به صورت مکتوب، تأکید کرد: پیگیریهای لازم برای رسیدگی به مطالبات و مسائل آنان انجام خواهد شد.
نظر شما