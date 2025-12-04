پروژه سالن ۶۰۰۰ نفری ساری برای تکمیل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارنیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه نیمه‌تمام سالن ورزشی ماهفروجک ساری بیان کرد: پروژه سالن ۶ هزار نفری که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شده، طی سال‌های گذشته به دلیل چالش‌های مالی و اجرایی با وقفه‌های متعدد مواجه بوده است.

وی با اشاره به هزینه‌های صورت‌گرفته افزود: تاکنون حدود ۱۵۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و بر اساس برآوردهای جدید، بخش‌های تکمیلی همچنان نیازمند تأمین اعتبار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان میزان مطالبات پیمانکار را بیش از ۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مطابق بررسی‌های فنی، برای تکمیل کامل پروژه در مجموع حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا این سالن به بهره‌برداری نهایی برسد.

بریمانی با تشریح بخش‌های باقی‌مانده پروژه توضیح داد: این سالن با وجود پیشرفت قابل توجه، هنوز دارای عملیات مهم و زیرساختی ناتمام است که شامل محوطه‌سازی و اجرای سردر ورودی، احداث پست اختصاصی برق، تکمیل موتورخانه، نصب آسانسورها، تکمیل سیستم اعلام حریق، تکمیل سیستم صوتی، انشعاب آب، تهیه دیزل‌ژنراتور و رفع مشکلات فنی موتورخانه می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری استان و استاندار مازندران تأکید کرد: با تأمین اعتبار لازم و همراهی دستگاه‌های مرتبط، این پروژه قدیمی و مهم ورزشی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به مرحله بهره‌برداری برسد تا مردم و ورزشکاران استان از ظرفیت آن استفاده کنند.