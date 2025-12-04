به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر که تیم ملی کشورمان موفق شد توسط آتوسا گلشادنژاد به مدال طلا، صالح اباذری به مدال نقره و سارا بهمنیار به مدال برنز دست یابد، فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته کا برتر را اعلام کرد.

بر همین اساس آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم با کسب مدال طلا با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رنکینگ جهان قرار گرفت. سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم با مدال برنزی که در رقابت‌های جهانی بدست آورد موفق به صعود به رنکینگ دوم جهان شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم پس از آنکه موفق شد به مدال نقره این دوره از رقابتها دست یابد در جایگاه سوم رنکینگ جهان قرار گرفت.



۳ کاراته کا کشورمان که موفق شدند از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم نهایی یا یک هشتم نهایی راه یابند نیز در این فهرست جای دارند؛ فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مکان چهارم رنکینگ صعود کرد، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مکان پنجم جهان ایستاد و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی در رتبه ششم جدول رنکینگ جای گرفت.