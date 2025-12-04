به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا احمدی ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از مادران و همسران شهدا تربت‌جام هم‌زمان با وفات شهادت گونه حضرت ام‌البنین (س) در مسجد جوادالائمه (ع) این شهرستان با تجلیل از مقام والای حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، ایشان را الگوی عفت، پاکدامنی، حیا، و مجاهدت برای زنان جامعه اسلامی دانست.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی ثامن الائمه (ع) استان خراسان رضوی بر اهمیت ولایت‌مداری، بصیرت، و تربیت فرزندان سلحشور تأکید کرد و ایستادگی مادران و همسران شهدا را ادامه دهنده راه آن بانوی بزرگ اسلام برشمرد.

وی با اشاره به این‌که در طول تاریخ، زنان محدودی به کمال رسیده‌اند، از حضرت ام‌البنین (س) به‌عنوان یکی از اسوه‌های بزرگ نام برد و به ویژگی کلیدی ایشان اشاره کرد و افزود: ایشان فداکاری در راه ولایت را سرلوحه زندگی خود قرار دادند و در این راه، همچون حضرت زهرا (س)، فدایی ولایت شدند.

احمدی سخنوری، بیان مراثی، و مرثیه‌سرایی در رسای اهل بیت (ع) و شهدای کربلا، نشان‌دهنده جهاد تبیین ایشان در عرصه مبارزه با دشمن را از ویژگی این بانوی ولایی، توصیف کرد.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی ثامن الائمه (ع) استان خراسان رضوی ادامه داد: حضرت ام‌البنین (س) از قبیله‌ای شجاع بودند و خود نیز زنی شجاع و غیور بوده که فرزندان سلحشوری تربیت کردند.

وی تصریح کرد: ایشان نسبت به مسائل جامعه و جایگاه خود آگاهی کامل داشتند. به عنوان نمونه، هنگام ورود به خانه امیرالمؤمنین (ع)، با بصیرت کامل اعلام کردند که برای گرفتن جای حضرت زهرا (س) نیامده‌اند، بلکه کنیز فرزندان ایشان هستند.

احمدی صبر و شکیبایی را از دیگر ویژگی‌های ایشان دانست و خاطرنشان کرد: این بانوی فداکار با صبر و بردباری در مقابل مصائب سخت، از جمله شهادت امیرالمؤمنین (ع)، حوادث کربلا، و شهادت چهار فرزند خود ایستادگی کردند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی ثامن الائمه (ع) استان خراسان رضوی افزود: ایشان یک مادر شهیدپرور بودند که فرزندانی غیور و سلحشور در راه اسلام و مکتب اهل بیت (ع) تربیت نمودند.

وی مادران و همسران شهدا را ادامه دهنده راه حضرت ام‌البنین (س) دانست و با ذکر خاطره‌ای از مادر چهار شهید که در دیدار با حضرت امام خمینی (ره)، عکس شهدای خود را جمع کرد تا امام اشک نریزد، تأکید کرد: این مادران شهیدپرور با الگوگیری از حضرت ام‌البنین (س)، آنچنان به ولایت‌مداری و نیت خود در راه خدا پایبند هستند که سختی‌ها و فقدان فرزندان، آن‌ها را از مسیر منحرف نمی‌کند.

احمدی همچنین بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «زن، مدیر و رئیس خانه و عهده‌دار تربیت فرزندان است»، یادآورشد: هجمه دشمن به کانون گرم و بنیان خانواده‌های ایرانی اسلامی دلیل درک نقش محوری مادران و همسران در عصر جهاد تبیین است.

وی با یادآوری فرمایش حضرت زینب (س) پس از واقعه کربلا که ما رأیتُ إلّا جمیلا (من جز زیبایی ندیدم)، تأکید کرد: مادران و همسران شهدا نیز با همین روحیه، در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

احمدی پیام این مراسم را به دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب این‌گونه اعلام کرد: ما تا آخرین قطره خون خود و فرزندانمان، در مسیر ولایت‌مداری، انقلاب و پشتیبانی از ولایت ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد گزندی به این انقلاب و مکتب برسد. این نهضت تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه خواهد یافت.