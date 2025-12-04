تجلیل از مادران و همسران شهدا در نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز وفات بانوی ادب و وفاداری، حضرت ام‌البنین (س)، شامگاه پنجشنبه حسینیه ارشاد علیا شهرستان نطنز شاهد حضور باشکوه مردم مؤمن، مسئولان، خادمان هیئات مذهبی و خانواده‌های معظم شهدا بود. این مراسم معنوی در جایگاه هیئت حضرت ابوالفضل العباس (ع) با حال و هوایی سرشار از عشق، ادب و ارادت برگزار شد.

آئین سوگواری با خیرمقدم‌گویی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا موسوی و اجرای گرم آقای طاووسی آغاز شد.

در ادامه، مداح اهل‌بیت (ع) کمیل کاشانی با نوای جان‌سوز خود دل‌ها را روانه مدینه و کربلا کرد و اشک بر چشمان سوگواران جاری ساخت.

سپس حجت‌الاسلام سنجری با سخنرانی پرشور خود، جلوه‌ای از بصیرت، ولایت‌مداری و پیام وفاداری حضرت ام‌البنین (س) را در فضای مراسم طنین‌انداز کرد.

شعرخوانی معنوی آقای نباتی نیز حال و هوای مجلس را آکنده از نور، اندوه و شکوه ایثار نمود.

در بخش پایانی مراسم، از مادران و همسران معظم شهدا زنان صبور و استوار این سرزمین تجلیل شد؛ زنانی که امشب همنشین سفره معنوی حضرت ام‌البنین (س) بودند و یادشان همچون چراغی فروزان در جامعه می‌درخشد.

مهمانان در پایان، میهمان سفره متبرک شام حضرت ام‌البنین (س) شدند؛ سفره‌ای که نماد کرامت، مهربانی و پیوند دل‌هاست.

این مراسم بار دیگر نشان داد که نام حضرت ام‌البنین (س) همچنان الهام‌بخش راه عشق، وفاداری و سربازی در رکاب قمر بنی‌هاشم (ع) است و جوانان هیئت حضرت ابوالفضل (ع) در حسینیه ارشاد علیا این شب ویژه را با افتخار و ارادت گرامی داشتند.