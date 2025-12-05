به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد به این نتیجه رسیده است که «پیت هگسِت» وزیر جنگ آمریکا، زمانی که از پیام‌رسان «سیگنال» برای تبادل پیام های حاوی اطلاعات حساس درباره حمله ای نظامی علیه حوثی ها در یمن استفاده کرده، نظامیان آمریکایی و مأموریت آنان را در معرض خطر قرار داده است.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» چهارشنبه ۱۲ آذر این موضوع را به نقل از دو منبع آگاه از نتایج تحقیقات پنتاگون، اعلام کرد.

به گفته یکی از این دو منبع مطلع، که خواسته نامش فاش نشود، گزارش بازرس کل وزارت جنگ آمریکا تأیید نکرده که وزیر جنگ در این روند، اقدامی غیرقانونی یا نادرست انجام داده باشد.

طبق گزارش مذکور، نسخه مورد بررسی این گزارش به اعضای کنگره تحویل داده شده است و آنان توانسته اند آن را در اتاقی محرمانه در ساختمان کنگره مطالعه کنند.

انتظار می رود نسخه عمومی گزارش که برخی بخش های آن برای انتشار عمومی حذف یا پنهان شده است، اواخر هفته جاری منتشر شود.

برخی از رسانه‌های داخلی آمریکا از این حادثه به رسوایی «سیگنال گیت» یاد کرده اند.