کرمی: ۷۳۹ جوان اصفهان،یزد و چهارمحال برای پوشیدن لباس ارتش رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به میزبانی فرماندهی ارشد نظامی ارتش صبح جمعه در این سه استان برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، فرمانده ارشد ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در حاشیه این آزمون در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده جوانان گفت که امسال ۷۳۹ نفر از علاقهمندان به کسوت پرافتخار نظامیگری برای کسب افتخار پوشیدن لباس مقدس سربازی پای به این رقابت گذاشتند؛ لباسی که به گفته او مسیر شهیدانی چون بابایی، شیرودی، صیاد و ۴۸ هزار شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران را تداوم میبخشد و برای امنیت، آرامش و خدمت به مردم بر تن میشود. وی این توفیق را نعمتی بزرگ دانست که باید قدر آن دانسته و شکرگزار آن بود.
فرمانده ارشد ارتش با تأکید بر انگیزه و روحیه معنوی داوطلبان افزود که این جوانان «با عشق به کیان مهین اسلامی، بصیرت و درک صحیح از آرمانهای انقلاب اسلامی» به میدان آمدهاند و خود را آماده پوشیدن لباس افتخار دفاع از میهن کردهاند.
کرمی حضور نیروهای جوان، متعهد و انقلابی در بدنه ارتش را «موتور محرک پیشرفت سازمان و کشور» توصیف کرد و گفت وجود این نیروها یک فرصت ارزشمند است که میتواند مسیر ارتقای سازمان را هموارتر و کارآمدتر کند.
وی ادامه داد که ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در مساجد، پایگاههای بسیج و مدارس، جوانان مؤمن، متعهد و متخصص را به پیوستن به ارتش امام زمان (عج) دعوت میکند.
بر اساس اعلام فرمانده ارشد ارتش، داوطلبان امسال از سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در سه رشته تحصیلی رقابت کردند؛ بهگونهای که ۲۲۵ نفر در رشته ریاضیفیزیک، ۲۱۸ نفر در علوم تجربی و ۲۹۶ نفر در رشته ادبیات و معارف اسلامی برای بهدست آوردن لباس سربازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
به گفته کرمی، نفرات برتر آزمون پس از طی مراحل معاینات پزشکی، تستهای ورزشی، مصاحبه و تحقیقات محلی، در نهایت بهعنوان دانشجوی یکی از دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهند شد.
