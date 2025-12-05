به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با سفارش به تقوای الهی گفت: از خداوند رئوف و مهربان مسئلت می‌کنم همه ما را مشمول رحمت و غفران و آمرزش خود قرار دهد.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو افزود: پنجشنبه بیستم آذرماه سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن است. این میلاد مبارک را به پیروان اهل بیت تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در سبک زندگی و ایمان، شیعه واقعی اهل بیت باشیم.

امام جمعه ایلام گفت: این روز همچنین مصادف با سالروز میلاد امام خمینی (ره) است؛ سلاله‌ای با برکت که پرچم اسلام و تشیع را در جهان به اهتزاز درآورد.

وی افزود: شانزدهم آذرماه روز دانشجو است؛ روزی الهام‌بخش مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی که یاد شهدای دانشجو و همه کسانی که در مسیر انقلاب جان خود را فدا کردند گرامی می‌داریم.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مهم‌ترین هشدارها، پرهیز از اسراف در آب، نان، گاز، برق و بنزین است. اسراف تنها یک توصیه معمولی نیست بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: برای وضو یک لیتر آب کافی است اما گاهی بیش از ۱۰ لیتر هدر می‌رود. حدود ۳۰ درصد آب کشور هدر می‌رود در حالی که با بحران بی‌آبی مواجهیم. همچنین دورریز نان و مصرف بی‌رویه انرژی مشکلات جدی ایجاد کرده است.

امام جمعه ایلام گفت: مصرف روزانه بنزین کشور ۱۳۰ میلیون لیتر است. قیمت واقعی هر لیتر حدود ۲۳ هزار تومان است اما مردم ۱۵۰۰ یا ۳,۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند و دولت یارانه پنهان حدود ۲۰ هزار تومان برای هر لیتر می‌پردازد. این رقم روزانه ۲,۶۰۰ میلیارد تومان و سالانه نزدیک به هزار همت می‌شود.

وی افزود: اگر این سرمایه به جای اسراف صرف عمران و آبادی کشور شود، مشکلات مواصلاتی و تولیدی حل خواهد شد. اسراف تهدید امنیتی است و وابستگی به واردات انرژی کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: وظیفه مردم صرفه‌جویی در خانواده و محیط کار و پرهیز از تجمل‌گرایی است. وظیفه مسئولان نیز جلوگیری از هدررفت آب و انرژی در شبکه‌ها و تولید خودروهای کم‌مصرف مطابق استاندارد جهانی است.

وی در پایان افزود: یکی از شیوه‌های شکرگزاری نعمت‌های الهی مصرف درست و به‌اندازه است. اگر اصلاح مصرف در جامعه نهادینه شود، این شکرگزاری واقعی نعمت‌های الهی خواهد بود.