نقدعلی: حقوق کارکنان شرکتی مستقیم واریز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان، با مرور شرایط آغازین فعالیت دوره جدید مجلس از جمله شهادت رئیس‌جمهور پیشین، تشکیل دولت جدید و تحولات بحرانی منطقه، اظهار کرد: مجلس در سخت‌ترین زمان‌ها بدون وقفه در مسیر بررسی لوایح و طرح‌های ضروری حرکت کرده است.

وی به مصوبات مهمی همچون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون مقابله با همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی، ساماندهی پهپادها و چند دستور کار اضطراری دیگر اشاره کرد و این روند را نشانه آمادگی مجلس برای مواجهه با شرایط ویژه کشور دانست.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه صرف ارتباط مستقیم با مردم می‌شود، افزود: مراجعات مداوم بازنشستگان، دامداران، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به دفاتر نمایندگان بیانگر گستردگی مطالبات و حجم بالای مشکلات اداری، تولیدی و معیشتی اقشار مختلف است.

نماینده مردم اصفهان یکی از قوانین اثرگذار این دوره را ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و توضیح داد: بر اساس مصوبه جدید، حقوق کارکنان شرکتی دیگر از مسیر شرکت‌های واسط عبور نمی‌کند و مستقیماً به حساب نیروها واریز خواهد شد؛ اقدامی که به گفته او مقدمه حذف کامل واسطه‌ها است.

حجت‌الاسلام نقدعلی در تبیین دستاوردهای تقنینی اخیر، پیشرفت قانون مالیات بر سوداگری، نقش‌آفرینی نمایندگان اصفهان در کمیسیون‌های کلیدی مجلس و تصویب قوانینی مانند نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ و بازنگری قانون محکومیت‌های مالی و مهریه را از مهم‌ترین موارد برشمرد.

وی درباره طرح‌های در دست بررسی نیز از نهایی شدن قانون ساماندهی اتباع خارجی در قالب اصل ۸۵ خبر داد و افزود: بازنگری قانون تعزیرات، لایحه اقامت، مجموعه طرح‌های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و همچنین پرونده‌های نظارتی مرتبط با کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در اولویت کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به برخی سوءمدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: مجلس با جدیت نسبت به عملکرد وزرایی که موجب نارضایتی عمومی شده‌اند واکنش نشان داده و طرح‌های استیضاح را فعال کرده است.

وی ابراز کرد: در صورت بی‌توجهی دولت، اصلاح کابینه در دستور کار جدی مجلس قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام نقدعلی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مطالبه‌گری خارج از حدود وظایف نمایندگی، گفت: درخواست‌های جزئی اجرایی از نمایندگان، زمان قانون‌گذاری را کاهش می‌دهد، اما با وجود این فشارها، نمایندگان اصفهان پیگیری موضوعات بنیادین استان از جمله محیط‌زیست، بحران آب، حمل‌ونقل، صنایع بزرگ و مشکلات واحدهای صنعتی مانند ذوب‌آهن و فولاد را رها نکرده‌اند.

وی با تشریح وضعیت منابع آبی استان اعلام کرد: صنایع بزرگ اصفهان اکنون به طور کامل از منابع زیرزمینی جدا شده و از آب انتقالی و آب دریا استفاده می‌کنند، اما به دلیل کاهش ذخایر سد، امکان جاری شدن آب در زاینده‌رود مهیا نیست.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس از پیگیری مستمر پروژه‌های آبی از جمله تکمیل سد سوم کوهرنگ، طرح‌های انتقال آب از جنوب استان و کنترل برداشت‌های مازاد در بالادست خبر داد.

حجت‌الاسلام نقدعلی در ادامه به نخستین ارزیابی سالانه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ درصد احکام این برنامه هنوز اجرایی نشده است و مجلس با جدیت این موضوع را از دستگاه‌ها مطالبه می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم مقابله با هنجارشکنی‌های فرهنگی، از تشکیل جلسه مشترک سران قوا برای جلوگیری از ترویج بی‌حجابی و نیز اجرای قانونی که پیش‌تر تصویب شده اما متوقف مانده بود خبر داد.