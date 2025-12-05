  1. استانها
شیشه‌فروش روند تصمیم گیری برای تعطیلی ادارات و مدارس را تشریح کرد

شیشه‌فروش روند تصمیم گیری برای تعطیلی ادارات و مدارس را تشریح کرد

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:فرآیند تعطیلی اصفهان در اثر آلودگی هوا برپایه داده‌های سنجش،گزارش پزشکی وتحلیل علمی است و هرتعطیلی فقط با رأی جمعی کارگروه اضطرارتصویب می‌شود.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد مختلف قانون هوای پاک، روند اجرای تکالیف دستگاه‌ها، ضرورت هماهنگی ملی و استانی برای کاهش آلودگی و لزوم به‌روزرسانی ساختارهای پایش و کنترل آلودگی هوا، توضیحات مفصل و دقیقی ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هوای پاک یک تکلیف قانونی و الزام قطعی برای تمامی دستگاه‌ها است، تأکید کرد: هرگونه تعلل در اجرای این قانون مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هیچ دستگاهی در این زمینه معافیت ندارد.

وی یادآور شد: قانون هوای پاک در مردادماه سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده و بر اساس این قانون، ۲۳ دستگاه در سطح کشور و استان‌ها مکلف شده‌اند تا حدود ۷۰ تکلیف اجرایی مشخص را انجام دهند.

۴۰ درصد تکالیف تعیین‌شده در این قانون به حوزه حمل‌ونقل و خودروها بازمی‌گردد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد تکالیف تعیین‌شده در این قانون به حوزه حمل‌ونقل و خودروها بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای که سهم اصلی را در تولید آلودگی هوای کلان‌شهرها دارد. همچنین ۳۰ درصد تکالیف مستقیماً به صنایع، واحدهای آلاینده، و کنترل خروجی‌های آلاینده آنها مربوط است و بخش قابل‌توجهی نیز به پایش مستمر، استانداردسازی، نظارت و اقدامات مدیریتی برمی‌گردد.

وی با تشریح دقیق تکالیف دستگاه‌ها در این قانون گفت: محیط زیست مسئول اصلی مدیریت و کاهش آلایندگی‌ها، پایش آنلاین صنایع، به‌روزرسانی استانداردها و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. بر اساس این قانون، محیط زیست موظف است خروجی صنایع، خودروها و منابع آلاینده را با استانداردهای تعیین‌شده تطبیق دهد و در صورت تخطی، اقدامات الزام‌آور انجام دهد.

شیشه‌فروش اضافه کرد: این بخش از قانون یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز در مدیریت کاهش آلودگی است زیرا بدون پایش دقیق و بی‌وقفه، امکان اجرای تکالیف و مدیریت شرایط اضطرار وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها بیان کرد: شهرداری‌ها مکلف شده‌اند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت ناوگان اتوبوسرانی، جلوگیری از فعالیت خودروهای فرسوده در حمل‌ونقل عمومی و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شهرداری در این قانون وظایف مشخص، گسترده و مهمی دارد و باید به شکل مستمر و هدفمند اقدام کند تا کاهش آلودگی در حوزه ترافیک و جابه‌جایی شهری محقق شود.

وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز وظایف قانونی مهمی دارد که از جمله آنها برخورد قاطع با خودروهای فاقد معاینه فنی، اعمال محدودیت برای تردد خودروهای سنگین آلاینده، هدایت ترددها در شرایط اضطرار، کنترل عبور و مرور کامیون‌ها و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی خودروها است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: در قانون هوای پاک این وظایف به‌صورت صریح قید شده و پلیس موظف است به‌صورت روزانه و مستمر آنها را اجرا کند.

وی با اشاره به وظایف راهداری اظهار کرد: این دستگاه مسئول ساماندهی تردد کامیون‌ها، ایجاد مسیرهای جایگزین برای عبور خودروهای سنگین، هدایت بارهای عبوری و اجرای برنامه‌های کاهش بار ترافیکی در محورهای پرتردد است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بخش مهمی از آلودگی ناشی از حرکت کامیون‌ها در محدوده کلان‌شهرها و ورودی شهرها است و راهداری باید با ایجاد مسیرهای جایگزین و اعمال محدودیت‌های لازم، بار آلایندگی ناشی از تردد خودروهای سنگین را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت نیز در قانون مکلف به تولید سوخت استاندارد و با کیفیت است، گفت: شرکت نفت باید سوخت کم‌گوگرد و مطابق استانداردهای روز را در جایگاه‌ها عرضه کند و هشدارهای لازم درخصوص کیفیت سوخت را به دستگاه‌های متولی اعلام کند.

سوخت استاندارد یکی از پایه‌های اصلی کاهش آلودگی است

شیشه‌فروش ادامه داد: سوخت استاندارد یکی از پایه‌های اصلی کاهش آلودگی است و هرگونه ضعف در این بخش مستقیماً به افزایش آلاینده‌های خطرناک منجر می‌شود.

وی افزود: نقش استانداری نیز در هماهنگی بین دستگاه‌ها، پیگیری تکالیف، جمع‌بندی گزارش‌ها، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مراجع ملی و هدایت جلسات استانی آلودگی هوا تعریف شده است و استانداری بر اساس قانون باید به‌صورت مستمر عملکرد دستگاه‌ها را رصد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در قانون هوای پاک اظهار کرد: این دستگاه موظف است آموزش‌های عمومی برای کاهش مصرف سوخت، افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات آلودگی و نقش شهروندان در کاهش تولید آلاینده‌ها را ارائه دهد. وی تاکید کرد: آموزش عمومی از پایه‌های مهم کاهش آلودگی و تغییر رفتار جامعه است.

وی به نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، اداره کل محیط زیست وظیفه دارد جلسات آلودگی هوا را تشکیل دهد و بر نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط همه دستگاه‌ها نظارت کند.

شیشه‌فروش گفت: این موضوع اهمیت بالایی دارد زیرا هماهنگی بین دستگاه‌ها فقط زمانی محقق می‌شود که مرجع مسئول نظارت به‌صورت دقیق و مداوم عملکرد هر دستگاه را بررسی کند.

شیشه فروش به برخی الزامات اجرای قانون اشاره کرد و بیان کرد: اجرای کامل این قانون نیازمند اعتبارات ملی است زیرا بسیاری از تکالیف تعیین‌شده برای استان‌ها مستلزم کمک‌های ملی در حوزه تأمین اعتبار، نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل پاک و استانداردسازی صنایع است.

کاهش آلودگی هوای اصفهان نیازمند اعتبارات ملی است

وی گفت: یکی از درخواست‌های جدی استان اصفهان این است که موضوع نوسازی ناوگان فرسوده، به‌ویژه کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان اولویت ویژه دولت لحاظ شود زیرا اجرای این بخش بدون حمایت ملی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با ذکر مثال‌هایی از نیازهای اعتباری استان افزود: استانداردسازی نیروگاه‌ها، از جمله نیروگاه برق شهید منتظری، نیازمند اعتبارات ملی و تصمیمات کلان است و تبدیل این نیروگاه به سیستم ترکیبی از جمله موارد مهمی است که باید در سطح کشوری پیگیری شود.

وی بیان کرد: سازمان محیط زیست کشور باید توسعه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا را در اولویت قرار دهد و ایستگاه‌ها را به‌روز کند.

شیشه‌فروش گفت: توسعه پایش شبانه‌روزی آلودگی هوا و افزایش دقت ایستگاه‌های سنجش یکی از نیازهای مهم استان است و باید اعتبارات مورد نیاز برای محیط زیست استان تأمین شود تا پایش مداوم انجام گیرد.

وی به سند برنامه اصفهان در کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و توضیح داد: این سند در فروردین سال گذشته در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده و ۵۷ دستگاه را در حوزه کاهش آلودگی هوا موظف به اجرای برنامه‌های مشخص کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: این برنامه یک برنامه کوتاه‌مدت سه‌ساله است و باید تا پایان سال سوم به اهداف خود برسد. یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، کاهش ۳۰ درصدی تعداد روزهای ناسالم است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند بر اساس تکالیف مشخص‌شده اقدام کنند.

وی ادامه داد: محیط زیست نظارت مستمر بر اجرای این سند دارد و جلسات دوره‌ای برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شهرداری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف شده‌اند اقدامات مشخصی را در حوزه بهبود کیفیت هوا انجام دهند.

وی به روند مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا پرداخت و تشریح کرد: در صورت پیش‌بینی شرایط اضطرار، هواشناسی باید حداقل ۸ ساعت قبل هشدار اولیه را صادر کند. پس از آن محیط زیست وضعیت را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، درخواست تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به استانداری اعلام می‌کند.

شیشه فروش افزود: مرکز بهداشت نیز موظف است درخواست رسمی تشکیل جلسه را به محیط زیست ارسال کند.

اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان

وی توضیح داد: کارگروه اضطرار آلودگی هوا دارای بیش از ۱۰ عضو است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مدیرکل آموزش‌وپرورش، پلیس راهور، صدا و سیما، شرکت نفت، شرکت گاز، نمایندگان هواشناسی و نماینده دانشگاه‌ها از جمله اعضای اصلی این کارگروه هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در جلسات این کارگروه، آخرین داده‌های هواشناسی، وضعیت آلودگی، داده‌های سنجش، گزارش‌های پزشکی مرتبط با بیماری‌ها و میزان آسیب‌پذیری گروه‌های حساس بررسی می‌شود و پس از تحلیل همه این داده‌ها، تصمیمات نهایی بر اساس خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

وی افزود: استانداری در این کارگروه نقش سخنگو و هماهنگ‌کننده را دارد و هیچ تصمیمی در این کارگروه فردی گرفته نمی‌شود بلکه همه تصمیمات به‌صورت جمعی و با رأی اعضا اتخاذ می‌شود.

شیشه‌فروش با بیان اینکه جلسه امروز نیز با حضور کامل اعضا تشکیل شد، گفت: در این جلسه وضعیت انتشار بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی بررسی شد و تصمیمات لازم برای قطع زنجیره شیوع و مدیریت هم‌زمان آلودگی و بیماری اتخاذ شد.

وی سپس به موضوع واکنش‌ها به برخی گزارش‌ها میزان آلودگی هوای شهر اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: گاهی اوقات گزارش‌های اشتباه برخی مدیران یا دستگاه‌ها موجب تشویش افکار عمومی می‌شود. در یک مورد، اعلام شده بود که وضعیت موجود مه است، در حالی که داده‌ها و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌داد شرایط آلودگی هوا بوده است. وی گفت که در آن روز برای شفاف‌سازی، تمامی داده‌ها و تحلیل‌ها را منتشر کرده و گزارش‌های دقیق را در اختیار گروه‌ها و رسانه‌ها قرار داده است تا ابهامی باقی نماند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مردم اصفهان نسبت به مسائل محیط زیست حساس هستند و گزارش‌های نادرست را به‌سرعت پیگیری می‌کنند و از دستگاه‌ها انتظار پاسخ‌گویی دارند.

وی افزود: مدیریت بحران نیز در چنین مواردی موظف است پاسخ دقیق بدهد و واقعیت را اعلام کند.

شیشه‌فروش در ادامه تأکید کرد: مدیریت آلودگی هوا در کلان‌شهرها تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که تمامی تکالیف قانونی اجرا شود، پایش دقیق انجام گیرد، فناوری‌های روز در پایش و کنترل استفاده شود و اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها تأمین شود.

وی گفت: اگر دستگاهی تکالیف خود را اجرا نکند، زنجیره مدیریت آلودگی هوا ناقص می‌ماند و هرگونه نقص در یک بخش می‌تواند کل فرآیند را دچار مشکل کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: وضعیت آلودگی هوا در اصفهان نیازمند هماهنگی مستمر و جدی دستگاه‌ها است و تلاش شده همه بخش‌ها درگیر اجرای قانون شوند.

قانون هوای پاک به‌عنوان یک الزام دائمی تلقی شود

وی تأکید کرد: باید اجرای قانون هوای پاک به‌عنوان یک الزام دائمی تلقی شود نه یک اقدام مقطعی در شرایط اضطرار.

شیشه فروش بیان کرد: تمام سازوکارهای قانونی فعال است و مدیریت بحران استانداری با همکاری محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، پلیس راهور، هواشناسی و سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند تا براساس قانون، وضعیت آلودگی هوا به‌صورت علمی و عملی مدیریت شود.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون هوای پاک تنها راه کاهش واقعی آلودگی و حفاظت از سلامت مردم است و این مهم بدون همراهی ملی، همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر میسر نخواهد بود.

    نظرات

    • M IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 5
      پاسخ
      ممکنه که دو هفته آینده هم تعطیل بشه ؟؟
    • M IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 1
      پاسخ
      من دانشجو کاشان هستم و راهم دوره میخواستم بدونم که اگه احتمال تعطیلی دو هفته اینده هست برم خونه یا نه
      • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        8 2
        اگه حالت و حال اطرافیان شما خوب هست بمون، سوال مسخره نپرس یعنی وضعیت سلامت مردم را نمی‌بینی اگر سه هفته پیش که شروع ویروس بود غیرحضوری شده بود این سه هفته بدبختی نمیکشیدیم. اول بچه بعد همه
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      17 7
      پاسخ
      این فرد مخالف سرسخت تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تحت هر شرایط آلودگی جوی است حتی اگر آلودگی در وضعیت بنفش یا خاکستری باشد
      • مسعود مولایی IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        بله دقیقأ ، چه بسا شده شاخص آلودگی از 180 هم فراتر رفته ، اما ایشون اعلام نکردن تعطیل خیلی کم لطفی میکنن
    • عباس IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      18 8
      پاسخ
      اقای شیشه فروش این ویروس خیلی خطرناکه دردومریضیش خیلی سخته پسرا م هردو مریض شدن یکیش از سرجاش نمیتونه بلند شه سرفه وتب شدید دوبار بردمش دکتر به فکر بچه مدرسه ایها باشید سلامتی واجبتر از درسه
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      14 5
      پاسخ
      آقای شیشه فروش چرا از همان اوایل آذر که ویروس آنفوآنزا اومده بود مثل بعضی استانها، یک هفته پشت سر هم تعطیل نکردی که زنجیره قطع بشه! آخه دو روز رفتند مدرسه و که دوباره از هم ویروس می‌گیرند! یعنی یه نفر تو این استان کارشناس نیست !!
    • سارا IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 2
      پاسخ
      اولویت تان کودکان ما باید باشد
    • آسمان IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      13 6
      پاسخ
      شما فکر می‌کنید مدارس و دانشگاه ها رو همه چیز درست میشه آلودگی چقدر کم میشه ، آنفولانزا واقعا با غیر حضوری کردن زنجیرش قطع میشه تو کشور های پیشرفته اولویت علمی و آموزشی در راس هست اما متاسفانه در کشور ما در مرحله و ردیف آخر هست ۸ روز تعطیل کردید فکر کردید دانش آموزان و دانشجویان و خانوادهاشون نشست توی خونه بیرون نمیرن ، خرید نمیکنن ، تفریح نمیرن یا ماشین بیرون نمیارن. اصلا سال تحصیلی رو ۲ ماه کنید والا انگار مفید سال تحصیلی ۲ ماه اول هست ، جور دیگری نمیتونید مهار بیماری و آلودگی کنید
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 3
      پاسخ
      واقعا مسخرست ادارات داخل شهر تعطیل می کنی آقای شیشه فروش اونوقت کارخانجات پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه و نفت سپاهان که کارگرها و کارمندها اوج آلودگی هستند و دوده نفس میکشن تعطیل نمیکنید
    • ناشناس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 8
      پاسخ
      اصفهان 6 منطقه آموزش وپرورش داره در ارتباط با کنترل آلودگی هوا ودر مدت زمانی که آلاینده ها زیاد می‌شود می‌توان مدارس سه ناحیه یک روز درمیان حضوری وغیر حضوری کرد وسه ناحیه دیگر معکوس آن این طور نه درس بچه ها بخاطر عدم حضور لطمه میخوره وتا حدودی تردد خودروها هم کنترل میشه
    • س IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش یه جا زدین ادارات تعطیل یه جا زده تعطیل نیست.تکلیف ما را روشن کنید
    • علی IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 4
      پاسخ
      با توجه به گرانی دارو و نبودن دارو و شرایط اقتصادی بسیار ( خوب)آیا واقعاً تصمیمات بجای نباید گرفته بشه
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 4
      پاسخ
      تعطیلی فقط باید برای مدارس باشد نه ادارات وبانکها نصف روز ان هم تعطیل میکنید کار مردم لنگ وضرر به اقتصاد کشور
    • ناشناسم IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      خواهشا به فکر هزینه ای که ما به مهد کودک و سرویس مدرسه ها دادیم هم باشید.درسته سلامتی مهمه ولی ما هزینه نکردیم که بچه ها توی خونه بمونند و وقت ما را برای آنلاین شدند بگیرند و مهد تعطیل باشه یا سرویس تو خونه بخوابه و پولش را از ما بگیره خداییش ظلمه پول بدیم و خودمون تکلیفا را انجام بدیم یا بچه را نگه داریم تو رو خدا این تعطیلی ها را کم کن فکر کردی تعطیل کنی کسی دیگه بیرون نمیره .رفت و امد نمیکنه.خرید نمیره.تفریح نمیره و همه مینشینند؟خانواده دارند ضرر میکنن منکه ازتون راضی نیستم و حلالتون نمیکنم.
    • ناشناسم IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 1
      پاسخ
      چرا ادارات را تعطیل میکنید ولی ذوب آهن با ۱۴هزار پرسنل را تعطیل نمیکنید؟این ۱۴هزار کارگر نمیتونند آنفولانزا را از محل کار منتقل کنند به خونه یا توی هوای آلوده میروند سرکار مریض نمیشوند؟مگه بقیه شش دارند کارگران ذوب آهن آبشش؟
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 2
      پاسخ
      مدارس که آلودگی ندارد تعطیل میکنید کارخانه‌های ذوب آهن را تعطیل کنید
    • بی نام IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      الودگی فقط داخل مدارس است؟ خوب هر کس مریض است نیاد مدرسه، بیچاره مون کردید. چند روز دیگه امتحانات دی ماه شروع میشه.
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 9
      پاسخ
      خواهشن تعطیل نکنید،به خدا بچه ها از درس عقب می مونند،واقعا سخته،آینده بچه هامون چی میشه،حالا که هوا هم بهتر از اون هفته شده به خاطر بارونی که اومد و اون بچه های هم که مریض هستند مدرسه نرن کسی مریض نمیشه
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 17
      پاسخ
      آقای شیشه فروش مدارس را تعطیل نکنید هوا خیلی بهتر شده، تمام پدرمادرهایی که بچه مدرسه ای دارند راضی تر هستند که بچه هاشون مدرسه برن و من نمی‌دونم کسانی که این نظرات رو میدن که تعطیل باشه معلم هستند یا ...چه نفعی از تعطیلی میبرند!اما واقعا اگه مدارس تعطیل بشن آموزش عقب میوفته و آینده ی بچه ها خراب میشه واقعا
      • Am IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 0
        چی میگی برا خودت؟شما بچه مدرسه ای نداری انگار.بیمارستان بهشتی کاشان دیگه جا برا بستری نداره من خودم ۲هفته پر استرس روبخاطر بچه مدرسه ای گذروندم هنوز هم خوب نشده.بهتره یه سر به مراکز درمانی کاشان بزنی بعد میفهمی یعنی چی
      • Star IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 1
        سلام من خودم الان از مریضی افتادم تو خونه...اگر مدارس رو تعطیل کنن هر کسی نمیره مدرسه از درسش عقب میفته مگه چقدر میتونن غایب کنن دخترمن هم از دوستش بیماری گرفت آورد خونه،میگم چرا دوستت میاد مدرسه وقتی مریضه میگه دوروز نیومد ولی عقب افتاد مجبورشد بیاد...مدارس غیر حضوری باشه بهتره...
      • فولاد IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        0 0
        حالا بقیه که این همه درس خواندند چی شد؟ بچه ها مریض شوند ریه هایشان سوراخ سوراخ شود بخاطر چند صفحه درس و مشق
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 19
      پاسخ
      مدارس رو تعطیل نکنید هوا بهتر شده و آنفولانزا هم بهانه هست
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 13
      پاسخ
      آقای شیشه فروش مگه خودتون بچه ندارید،تمام این دانش آموزان به درساشون لطمه وارد میشه و آیندشون چی میشه،چرا اینقدر تعطیل میکنید به خدا اینطوری چجوری آموزش ببینند،فقط ایران تعطیل میکنند و آینده ی کودک و نوجوان براشون مهم نیست
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 15
      پاسخ
      هوا خیلی بهتر شده و آنفولازا همیشه هست، نباید مدارس تعطیل بشن،نهایت ماسک بزنند ولی مدارس باز باشه
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 14
      پاسخ
      مدارس رو تعطیل نکنید به آموزش لطمه وارد میشه
      • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        2 0
        باسلام‌ووقت بخیر بنظر من مدارس باید تعطیل باشه تا به هوای مطلوب برسیم واقعاااا بعضی ازشماپدرمادرا نگران سلامتی بچه هاتون نیستید سلامتی مهمتره یاآموزش وتدریس؟!!!!!
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 17
      پاسخ
      آموزش خیلی مهمه مدارس نباید تعطیل بشن اشتباهه
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 15
      پاسخ
      چرا مدارس رو تعطیل میکنید هوا خیلی بهتر شده،آنفولانزا بهونس
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 11
      پاسخ
      مدارس رو تعطیل نکنید،ممنون
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 11
      پاسخ
      تعطیلی ظلم به آینده فرزندان هست،از آموزش درست عقب می مونند
    • Aa IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اونایی که میگید مدارس رو تعطیل نکنید نمیدونم فازتون چیه ؟تعطیل شدن بهتر از اینه که بچه از معلم یا همکلاسیش واگیرکنه.مثل اینکه هنوز درگیر این مرضی نشدید .بیمارستان بهشتی کاشان اصلا جایی برای بستری نداره .پر شده از بیمارهای آنفولو آنزا.بعد برا خودتون نشستید میگید تعطیل نکنید.جون بچه از سر راه نیومده یه سال دیر تر درسش تموم بشه بهتره.مثلا ما که درس خوندیم کجا رو تو این مملکت گرفتیم
    • ناشناس IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 4
      پاسخ
      ابتدایی ها باید تا اول تیر مدرسه بروند تا جبران تعطیلات بشود
    • امیر مظفر IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 4
      پاسخ
      دیگه خسته شدیم از بس بچه ها مریض میشن دیگه مقاوم شدن نسبت به داروها
    • سلام درمانده IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بهترین راه برای رفع آلودگی هوای اصفهان، نظارت بر صنایع فولاد، ذوب آهن ، آسفالت سازی و معادن و ... یا تعطیلی آنهاست بیشترین آلودگی آب و هوا استان دست همین‌هاست ولی فقط مدارس یا ادارات را تعطیل می کنند
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 5
      پاسخ
      ممنون آقای شیشه فروش لطفا اگر آلودگی هوا و آنفولانزا تداوم داره دوباره به تعطیلی ها ادامه بدین چون عوارض خیلی بدتر هست
    • مژده IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 4
      پاسخ
      چرا چه هوایی بهتر شده آنلاین خیلی سخته ولی سلامتی همه مهمتره
    • یوسف صیفوری IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش سلام لطفا یا تعطیل نکنید یا اگر تعطیل کردید راه ورود و خروج شهر ها را بجز موارد خاص ببندید اصفهان نیاز به منو ریل و ترن هوایی داره با اتوبوس و تاکسی کسی به جایی نمیرسه تا بیایم بریم یک اداره می‌بینیم ظهر شده و همه رفتن زندگی ها سرعتی شدند و مسیر ها طولانی اصفهان مرکز کشوره چرا با یک +×به تمام نقاط کشور جاده و راه آهن نداره همه با سواری شخصی می‌روند لطفا بفکر زیرساخت ملی برای تردد باشید جامعه را در توسعه شریک کنید و یک سرمایه گذاری ملی برای زیر ساخت های اساسی راه بیندازید
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 3
      پاسخ
      آقای شیشه فروش خواهشن تعطیل نکنید،تمام اینهایی که میگن تعطیل کنید تا بچه ها از درس عقب بمونند یا سرویس مدرسه هستند یا منفعتی تو کارشون هست،الان هوا خیلی بهتر شده و خیلی خیابون ها شلوغه همه بیرون هستند و تعطیلات واقعا اشتباهه
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اینا همشون سرویس مدرسه هستند میگن تعطیل کنید،واقعا به فکر فرزندانمون باشید از درس عقب می مونند و ما مادرها مسئول آموزش بچه ها شدیم شغلمون معلم شده و آخرش هم درست یاد نمیگیرند،آیندشون چی میشه؟؟؟؟هوا بهتر شده من نمی‌دونم چرا تعطیل کردید؟
    • سارا IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      والا قمشه نه هوا الودس،نه از آنفولانزا خبری چرا تعطیل میکنن خدا داند وبس
    • ..... IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 4
      پاسخ
      خواهشمندم که مدارس را تا آخر هفته تعطیل کنید براتون دعا میکنیم الان من بچه هام آنفولانزا گرفتن
    • آقای کیانی IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      لطفاً به گوش مسولین برسونید که وضعیت آنفولانزا بسیار خطر ناک تر از عوارض آلودگی هوا شده و نباید توی این شرایط مدارس حضوری بشه و غیر حضوری باشه تا وضعیت بدتر از این نشده، یه سری به بیمارستان ها بزنید!!
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      کاش یه کارشناس مدیریت استان را در دست داشت! راه حل قطع زنجیره ویروس تعطیلی مدارس نیست! دوباره همه جا بازه فقط مدارس بسته است!! مگه این روند تو کرونا شکست نخورد! راه‌حل این نیست! ویروس فقط تو مدارس نیست!! بفهمید!! مدارس باید باز باشه!! بی جهت دارید روند آموزش را مختل میکنید!
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خدایا ما را از دست این آقای شیشه فروش راحت کن! الهی آمین
    • سجاد IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      برادر شیشه فروش. داداش گلم شما با این تعطیلیا داری زندگیامونا نابود میکنی از کارا بار انداختیمون. خانمای خونه هم بخاطر این کلاسای آنلاین روانی شدن. قربونت نکن با مردم اینجوری. شهرضا هم هواش تمیزه هم ویروس نداره هم مردم دنبال پنجه نون هستن اگه شما بزارید. قربونت برم هر یه روز این تعطیلیا یک هفته ما را عقب میندازه. نکن جون عزیزت. شرمندمون نکن جلو خانوادهامون قسط داریم خرج داریم. نکن فداتشم.از اون طرف هم شهریه مدرسه بدیم هم تعطیل باشن به جون هزینه روان پزشک بدیم. نکن خداوکیلی
    • سجاد IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      جناب شیشه فروش زندگیا سخت هس شما با این تعطیلیا دارید سخترش میکنید. تو حضرت عباس نکنید اینجوری. شما با این کارتون دارید جلو رزاقا روزی ما را میگیرید. این تعطیلیا را شما مدش کردید وگرنه به دوره ما سنگ هم از آسمون میومد تعطیلی نداشتیم همه چی هم به خیرا سلامت گذشت. تو را قرآن بردار این تعطیلیا را
    • تعطیل نکن IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 3
      پاسخ
      شیشه فروش برای چی مدارس را تعطیل میکنی دیگر تعطیل نکنن اینها شایعه است آنفولانزا شایعه است تعطیلل نکن دیگرتعطیل نکن
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      سلام و درود مدارس رو لطفا تعطیل نکنید آینده بچه هامون رو درنظر بگیرید،آموزش درستی در مجازی و آنلاین ندارند،سرویس مدارس هم از خداشونه تعطیل باشند و سرکار نرن
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      مدارس رو تعطیل نکنید،آموزش حضوری هزاران برابر بهتر از مجازی هست و آینده ی ایران با این سبک آموزش در خطر است
    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      مدارس رو لطفا تعطیل نکنید،به فکر ما مادرها هم باشید الان هممون معلم شدیم
    • احمد IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      سلام این تعطیلات فقط،بچه ها ونسل های آینده بیسواد میشن مثلا تعطیل میشن میشینن تو خونه یا توی خیابون وکوچه را می افتن اصلا کلا غیر حضوریش،کنید کدوم کشور مثل کشور ماست بارون اومد هوا تمیز،شد بلافاصله آنفولانزا بعدشم سرما گرما بسه دیگه آقای شیشه فروشان بسه
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      در پاییز و زمستان آنفولانزا همیشه هست ولی مدارس باید به نظرم حضوری باشه،هوا هم بهتر شده تا بچه ها از درس عقب نمونند،ماسک بزنند و مسئولین مدارس لطف کنند بچه هایی مشکوک به آنفولانزا هستند به خانه بفرستند.ممنون
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      مدارس باید حضوری باشند،ممنون میشم مدارس را تعطیل نکنید
    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      مدارس حضوری باشه برای بچه ها خیلی بهتره،الان خوشبحال سرویس مدارس شده که تعطیلی با حقوق دارند و مدارس تعطیل باشه به نفعشونه
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      چرا مدارس رو تعطیل میکنید. ما مادرها چه گناهی کردیم
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      مدارس تعطیل نشن،ممنون
    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      تعطیلی مدارس به نفع سرویس مدارس شد بیشتر
    • مریم IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش لطفا تعطیل کنید دختر من رفته مدرسه دوشنبه اومد با گلو درد شروع شد الان هم من و هم همسرم بیمار هستیم از شدت سرفه و تب نمیتونه تکون بخوره لطفا به فکر سلامت بچه ها باشید
    • نرگس IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      باز حضوری شد که ما بچه کوچیک داریم اون بچه بزرگم می‌ره مدرسه مریض میشه میندازه به جون ما این بچه کوچیکم چه گناهی کرده سه هفته تمومه بچم نمیتونه نفس بکشه بچه بزرگم آسم داره ولی باید بره مدرسه هربار حمله بهش دست میده به خاطر احتمال بارندگی که اصلا بارون درست حسابی نمیاد دارید با جون بچه ها بازی میکنید
    • بهار US ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      اونایی که میگن تعطیل نباشه چی می‌فهمن ازالودگی ریه بچه ها داغون میشه
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      اگه میشه تعطیل کنید آخه وقتی هوا آلوده نیس تعطیل میکنید وقتی هست نمی کنید لطفا فردا را تعطیل کنید
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 1
      پاسخ
      لطفا مدارس رو تعطیل کنید،هرچند غیر حضوری بودن واسه ی ما مردها سخت هست اما پرستاری و عواقب بعداز آلودگی سخت تر هست،بچه های من مدام سرفه های بد و سردرد شدید از شدت آلودگی دارند،اگه بی سوادی همه ی بچه ها بیسواد هستن،سلامت مهمتره یا درس بخونن و از اون طرف مریض باشن؟؟؟؟؟

