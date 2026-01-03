اصفهان فردا تعطیل نیست

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا و اعلام نظر دستگاه‌های مسئول، فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزشی استان اصفهان در روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت کیفی هوا در بیشتر مناطق استان در شرایط قابل قبول قرار دارد و پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز نشان‌دهنده عدم افزایش آلاینده‌ها در ۲۴ ساعت آینده است؛ بر همین اساس، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تصمیمی برای تعطیلی یا محدودیت فعالیت‌ها اتخاذ نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول همچنان به‌صورت مستمر وضعیت هوا را پایش می‌کنند و در صورت بروز تغییرات احتمالی، تصمیمات لازم از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شیشه‌فروش از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از حمل‌ونقل عمومی، در حفظ کیفیت هوای استان همکاری لازم را داشته باشند.